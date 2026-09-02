Топливный кризис усугубляют просчеты в налоговой системе, поэтому пора отказаться от налогового маневра, заявил RTVI лидер фракции «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Топливный кризис последних недель, спровоцированный атаками вражеских дронов, обнажил ряд хронических проблем российского ТЭК усугубивших его остроту, в частности недостаточность потенциала отечественной нефтепереработки», — считает парламентарий.

Он обратил внимание на то, что большинство нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) были построены в первые десятилетия после Великой Отечественной войны, а рекордные мощности переработки 2021 года (6,8 млн баррелей в сутки) соответствуют уровню 1981-го.

При этом за последние 20 лет НПЗ провели масштабную модернизацию, увеличилась глубина переработки нефти, что было вызвано преобладанием в автопарке моделей, рассчитанных на высокооктановое топливо, продолжил Миронов. Что же касается увеличения объемов переработки, тем более строительства новых НПЗ, то, по словам депутата, бизнес в этом не видел выгоды.

«Так сложился хрупкий баланс спроса и предложения, который легко нарушался в различных неблагоприятных условиях», — подчеркнул Миронов.

Острейшие ситуации, связанные с дефицитом топлива и скачками цен на него, возникали в России в 2008, 2011, 2018, 2023 годах; топливно-энергетический комплекс крупнейшей нефтедобывающей страны регулярно демонстрирует свою уязвимость, напомнил Миронов.

«Это положение можно было исправить, стимулировав создание дополнительных мощностей под экспорт нефтепродуктов, однако при сложившейся фискальной модели вертикально-интегрированным компаниям выгоднее отправлять за рубеж сырую нефть», — сказал собеседник RTVI.

Проблему федеральный центр видел и с 2005 года пытался ее исправить с помощью экспортных пошлин на нефть и различные виды нефтепродуктов, а 2011-м предлагалось ввести 100%-ную экспортную пошлину на мазут, напомнил Миронов.

«Однако такая перспектива не отвечала интересам транснациональных топливных корпораций, которым невыгодно развитие отечественной нефтепереработки. По указке МВФ в 2014-2018 годах правительство осуществило так называемый налоговый маневр в виде отмены экспортной пошлины и роста ставки налога на добычу природных ископаемых», — заявил парламентарий.

В первый же год реализации маневра он сделал полностью убыточной всю нефтепереработку и привел к банкротству единственный независимый НПЗ, указал Миронов.

«Естественный центр прибыли любой экономики — нефтепереработка — был превращен в центр убытков. При этом цены на бензин резко выросли из-за роста налоговой нагрузки на его производство, в то время как на экспорт по-прежнему в основном шла первично переработанная нефть», — констатировал он.

В сентябре 2020 года «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который давал правительству право устанавливать плавающую (от 0 до 20%) ставку возврата НДС для нефтеэкспортеров в зависимости от степени переработки сырья. Это позволило бы повысить рентабельность переработки и существенно снизить привлекательность экспорта сырой нефти, отметил Миронов.

«Однако это предложение не было принято. До сих пор продолжает действовать налоговый механизм, который не защищает внутренний рынок от различных негативных воздействий извне», — посетовал депутат.

Миронов призвал отменить налоговый маневр и заменить его мерами, направленными на развитие нефтеперерабатывающей отрасли и защиту внутреннего рынка.