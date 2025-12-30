Президент Украины Владимир Зеленский согласился вынести на референдум вопрос о создании свободной экономической зоне на Донбассе и взаимном отводе войск с этих территорий. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

По словам украинского, лидера ВСУ не может «просто оттуда уйти», поскольку это противоречит законодательству страны. Еще одна причина, по которой Украина не может покинуть территории Донбасса, заключается в том, что там живет «около 300 тыс. человек», которых Киев не может «просто потерять».

«Мы не можем уйти, потому что там были ранены сотни тысяч и погибли десятки тысяч. Кроме того, там находится наша армия», — заявил он.

Зеленский отметил, что речь идет не только о правовых аспектах, но и о «реальности на земле». По этой причине Киев предлагает в качестве компромисса создание свободной экономической зоны. При этом, если ВСУ отходит на «несколько километров», то российская армия должна сделать то же самое, подчеркнул президент Украины.

«В такой свободной экономической зоне будут действовать особые правила. Если будет принято решение о создании подобной экономической зоны, то референдум станет способом либо утвердить его, либо отклонить», — пояснил Зеленский в разговоре с Fox News.

Интервью состоялось после встречи Зеленского и Трампа в Мар-о-Лаго (Флорида) 28 декабря. Лидеры Украины и США обсуждали главным образом украинский вариант плана мирного соглашения. Изначальный план, разработанный Вашингтоном, состоял из 28 пунктов.

Зеленский позже заявил, что 20 пунктов киевского плана мирного договора согласованы на 90%, а гарантии безопасности между Украиной и США — на 100%. Вместе с этим он допустил возможную встречу делегаций Украины и Европы в январе 2026 года.

Трамп по завершении встречи оценил ее как «превосходную» и заявил, что удалось добиться 95% прогресса. При этом, как отметил американский лидер, вопрос территорий все еще остается нерешенным, однако стороны приближаются к соглашению по вопросу линии соприкосновения. Глава Белого дома также подчеркнул, что процесс мирного урегулирования уже вышел на «завершающую стадию».

28 декабря состоялся телефонный разговор Трампа и Владимира Путина. По его итогам президент России согласился с американским предложением о создании двух рабочих групп по урегулированию российско-украинского конфликта. Со стороны США группу представят госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и генерал Дэн Кейн. Со стороны Украины — секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также первый замглавы МИД Сергей Кислица.

В первой половине декабря Зеленский уже говорил о возможности проведения референдума по созданию демилитаризованной зоны на Донбассе. По его словам, решение должны принимать граждане Украины.

Кремль в свою очередь продолжает настаивать на полном выводе ВСУ с территории Донбасса. Путин неоднократно указывал на то, что регион исторически принадлежит России, а Москва намерена вернуть над ним контроль любыми средствами.