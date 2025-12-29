Во Флориде состоялись очередные переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В частности, украинский президент попросил у своего американского коллеги «более долгие» гарантии безопасности для Киева — сроком от 30 до 50 лет. Как на итоги переговоров отреагировали СМИ — в подборке RTVI.

CNN:

Следующие шаги: Любая сделка потребует одобрения президента России Владимира Путина, который сегодня (имеется в виду 28 декабря. — Прим. RTVI) поговорил с Трампом по телефону и, как ожидается, проведет с ним еще один разговор. По словам Зеленского, американская и украинская стороны могут встретиться снова уже на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать оставшиеся пункты мирного плана.

«РБК-Украина»:

Украинский президент Владимир Зеленский предложил Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет.

«Я сказал ему, что у нас уже идет война, и она длится почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были более долгими. И я сказал ему, что мы очень хотели бы рассмотреть возможность 30-40-50 лет. И тогда это будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что подумает», — сообщил Зеленский на пресс-конференции 29 декабря, на которой поделился с журналистами подробностями встречи во Флориде.

Кроме того, как передает «РБК-Украина», Зеленский сообщил, что Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного соглашения и, по словам главы США, президент России «готов». Украинский президент также отметил, что для подготовки 20-пунктного плана, который, по его мнению, должны подписать Украина, США, Европа и Россия, нужна четырехсторонняя техническая группа. Зеленский добавил, что Киев планирует уже в январе провести первую на территории Украины встречу представителей из США и Европы. После этого украинская сторона намерена провести переговоры с европейцами в формате «коалиции желающих», а затем приступить к подготовке встречи Трампа с европейскими лидерами. «Украина рассчитывает пройти все этапы в январе, после чего возможны переговоры с РФ в согласованном формате», — подчеркивает «РБК-Украина».

Fox News:

Воскресные переговоры между президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским могут проложить путь к первому за более чем пять лет телефонному разговору между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, сообщил источник, знакомый с ходом обсуждений.

И хотя встреча в Мар-а-Лаго была представлена ​​как шаг вперед в мирных усилиях под руководством Трампа, источник также отметил, что обеспечение прямого телефонного разговора Зеленского и Путина стало бы «дипломатической победой» для американского президента.

«Если бы Путин присоединился к разговору в воскресенье, то это стало бы величайшим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе», — сообщил источник Fox News Digital на условиях анонимности. «Это стало бы дипломатической победой для президента Трампа».

Washington Post:

Трамп и Зеленский выразили надежду после переговоров, несмотря на сохраняющиеся препятствия. США помогут организовать переговоры между Россией и Украиной в январе, а Трамп назвал мирный процесс «очень сложной задачей».

Sky News:

Встреча в Мар-а-Лаго не привела к существенному прогрессу, но и не закончилась скандалом, как в феврале в Овальном кабинете.

Associated Press:

Прошли те времена, когда, будучи кандидатом в президенты в 2024 году, он (Дональд Трамп. — Прим. RTVI) хвастался, что сможет разрешить конфликт [между Россией и Украиной] за один день. Более того, в воскресенье Трамп несколько раз говорил о сложном характере переговоров.