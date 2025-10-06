Певица Земфира* продолжает поддерживать юридический статус индивидуального предпринимателя в России. Все необходимые сведения для сохранения регистрации были своевременно поданы в налоговые органы. Об этом 6 октября сообщает РИА Новости.

Минюст России внес певицу в перечень иноагентов в феврале 2023 года, объяснив это тем, что артистка дает концерты в недружественных России странах а также делает заявления в поддержку Украины. В июне ведомство уточнило, что певица проживает за пределами Российской Федерации.

Несмотря на это, предпринимательская деятельность Земфиры* в России формально не прекращена. Так, 2 сентября в налоговую службу были поданы документы о регистрации ИП в Социальном фонде России.

Согласно российскому законодательству, для сохранения статуса индивидуального предпринимателя требуется регулярно предоставлять отчетность и налоговые декларации. Эта процедура может осуществляться дистанционно — с использованием электронной цифровой подписи или через доверенное лицо.

Индивидуальное предпринимательство было зарегистрировано певицей в ноябре 2004 года. Основным видом деятельности значатся творческая работа и организация развлечений, а дополнительным — оптовая торговля непродовольственными товарами.

*включена Минюстом России в реестр иностранных агентов