Армия России уничтожила 291 беспилотник за сутки, заявило в своем телеграм-канале Министерство обороны. В целом сообщений об атаках украинских дронов в СМИ и военных телеграм-каналах за последние недели стало ощутимо больше. Эксперты рассказали RTVI, каким образом Украина смогла нарастить производство боевых БПЛА, а также дали оценку качеству их сборки.

На самом деле ситуация прогнозируемая. Руководство ВСУ поставило задачу на 2025 год — произвести для применения против Вооруженных сил Российской Федерации 2 млн беспилотников. Речь идет, конечно же, не только о больших дронах многоразового применения, но также и об одноразовых беспилотниках.

Производство этих дронов налажено непосредственно в Украине. Причем надо понимать, что Украина может наладить производство дронов, находясь в гораздо более выгодных условиях, чем Российская Федерация. Почему? Потому что, нет проблем с поставкой комплектующих, нет никаких санкций. Вся компонентная база, которая требуется для производства дронов, поставляется. Доступ к технологиям имеется.

Ну и надо понимать, что сборка простых FPV дронов, да и даже не простых дронов, возможна в кустарных условиях — буквально в условиях гаража, автобазы и очень небольшой производственной площадки.

Это относится и к морским дронам, и к воздушным дронам. Только серьезные многоразовые дроны для своего производства требуют технологически подготовленных предприятий со сложными производственными циклами. Все остальное, имея доступ к современным материалам и электронике, могут производить буквально два-три человека и в гараже. Этим и занимается Украина на данный момент.

Во фронтовой зоне, там, где идут бои, собирать дроны невозможно. Но что такое, допустим, FPV-дрон? Это коробка, которая входит в рюкзак или в сумку. Привезти тысячу таких дронов — это один грузовой автомобиль. Нужно где-то собирать их постепенно и распределять это производство.

Руководство Украины прекрасно понимает, что если они будут производить дроны сосредоточенно в больших комплексах, то уничтожить такой комплекс очень легко. Уничтожить сто гаражей — сложно. Этим они и занимаются — распределяют производство по небольшим площадкам. Да, это увеличивает стоимость логистики, но обеспечивает производство дронов в масштабах страны.

FPV дроны сбивать очень сложно и их очень много. Эти 2 млн дронов нужны, чтобы на каждого российского солдата приходилось по одному, а может быть и больше дронов. Они пытаются с помощью дронов закрыть вопрос нехватки артиллерии и обычных боеприпасов — ракет и так далее.

Это кустарное производство со всеми вытекающими последствиями. Качество аппаратов, конечно же, страдает. Известно довольно много случаев, когда украинские дроны, например, не взрывались. Это не высокотехнологичная сборка.

Проводили разбор морского дрона — его, пардон, по бумажке несколько школьников могут собрать. Там используется монтажная пена, не используются какие-то высокотехнологичные крепления или еще что-то. Да, электроника вся в блоках на запале — то есть, кто-то умный занимается электроникой, а все остальное собирается очень легко и просто.

Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа

Во-первых, надо понимать, что когда очевиден снарядный голод у противника, они пополняют свои недостатки в снарядах и боеприпасах за счет использования вот этих современных беспилотных изделий. Их гораздо проще произвести на месте, чем снаряды определенных калибров и к определенным системам вооружений. В том числе — вблизи линии боестолкновения. В том числе — при использовании современных технологических средств.

Те же самые FPV дроны сейчас печатают на 3D-принтерах непосредственно у передовой. Я сам лично видел эти украинские сюжеты, как они там все это налаживают.

Во-вторых, что касается более крупных летательных аппаратов — они поставляются из-за рубежа, они производства стран Европы, Кореи, Японии, США, Израиля и т.д. При невозможности обеспечить постоянный приток снарядов, все [члены и партнеры НАТО] дружно принялись наращивать дроновые возможности ВСУ.

То есть с каждой стороны, сколько могут, посылают эти партии, они идут в ежедневном порядке и достигают линии столкновения. Значительная часть дронов собирается уже самостоятельно на территории Украины, потому что это очень простое производство. Его можно развернуть за несколько дней, при наличии определенных знаний технических устройств.

Почти 300 БПЛА, что ВС РФ недавно сбили за сутки, — это кружок юного моделиста. Простейшие наборы: электродвигатели, батарейки или другие источники энергии, пластмассовый корпус и прикрепленный к нему боеприпас. Его можно произвести в полевых условиях, в блиндаже, в окопе. Мы должны говорить еще, если не в первую очередь, о БПЛА заводского производства