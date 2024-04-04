Цена на кофе сорта робуста на Лондонской бирже 3 апреля выросла на 4,8% до 3838$ за тонну, что стало рекордным показателем с 2008 года, сообщило агентство Reuters. Причиной рекордного подорожания стали опасения, связанные с риском засухи во Вьетнаме. Стоит ли ждать подорожания кофе в России и как реагировать на биржевые колебания цен, рассказал RTVI глава ассоциации «Росчайкофе» Рамах Чантурия.

Стоит ли беспокоиться потребителям

По словам Чантурии, нынешние цены на робусту в будущем отразятся на стоимости готовой продукции.

«Понятно, почему нужно беспокоиться участникам рынка, а вот потребителям пока не стоит особо сильно напрягаться, потому что изменение стоимости сырья, которое происходит на биржах и фиксируется в виде биржевых котировок, обычно отражается на реальном рынке через четыре-шесть месяцев», — пояснил эксперт.

Чантурия отметил, что у большинства кофейных операторов есть контракты на поставку кофе, которые были заключены на будущие периоды, поэтому в ближайшие месяцы они будут получать товар по старым ценам.

«Поэтому прямо сейчас нынешняя ситуация с кофе робуста никак не отразится на рынке. Если такая цена и такой, скажем так, тренд сохранится на более длительный период, чем шесть месяцев, то очевидно, что компаниям придется покупать уже кофе по новой цене, и это как-то пересчитается в цене готовой продукции», — сказал глава «Росчайкофе».

Из чего складывается стоимость кофе

Нынешнюю ситуацию с ценами на кофе Чантурия объяснил ожиданием низкого экспорта из Вьетнама, который является вторым в мире производителем кофе после Бразилии и контролирует порядка 20% мирового рынка.

«И при этом он [Вьетнам] — крупнейший производитель сорта робуста. Бразилия является крупнейшим в мире производителем кофе, но Бразилия производит и робусту, и арабику, и контролирует около 40% рынка», — пояснил он.

Дальнейшие изменения биржевых котировок будут зависеть от того, как сложится ситуация с урожаем в других странах, подчеркнул Чантурия.

«Через какое-то время мы можем узнать о том, что, например, какая-то часть выпадающих объемов Вьетнама может быть компенсирована в других странах. Таким образом, этот, скажем так, тренд на повышение цены будет нивелирован. И, может быть, ситуация даже откатится обратно», — отметил глава «Росчайкофе».

По словам Чантурии, значение фактора стоимости сырья снижается по мере того, как на первый план выходят другие аспекты, влияющие на цену или формирующие ее.

«Для примера: стоимость зеленого кофе в себестоимости производства растворимого кофе занимает порядка 25%. Остальное — это переработка, упаковка, реализация и другие затраты. И это еще без учета торговых наценок, которые возникают уже в розничном звене», — рассказал эксперт.

Как указал Чантурия, на конечную стоимость кофе в магазинах и в кофейне влияет не только стоимость сырья, но и курс доллара, возможные изменения налоговой нагрузки, рост зарплат и другие факторы.

«Соответственно, если у вас повышается оплата труда, появляются новые обязательства по уплате тех или иных платежей, тарифы растут, энерготарифы растут, это всё потом сказывается на цене. Поэтому не только стоимость сырья влияет на цену продукта на полке, и тем более — в кофейне, где есть большие наценки на чашку кофе», — уточнил глава «Росчайкофе».

Кто ориентируется на биржевые колебания

Биржевые колебания и изменения цен — это, информация не столько для потребителей, сколько для спекулянтов, которые работают на рынках акций, товаров и на валютных рынках, отметил Чантурия. В то же время кофейные операторы тоже наблюдают за ситуацией на бирже, потому что от этого зависят контракты, которые у них заключены на поставку в будущий период.

«Если у вас есть контракт, купленный по цене сегодняшнего дня, с поставкой через шесть месяцев, то если за эти шесть месяцев цена кофе увеличится, вы останетесь с той ценой, которую заплатили сегодня. Если она уйдет вниз, и у вас кофе будет дорогим, производители могут воспользоваться биржевым механизмом — продать контракт и ждать, когда цены опустятся ниже, чтобы купить новые контракты по более выгодной цене», — объяснил глава «Росчайкофе».

Этот механизм производители используют для того, чтобы застраховать себя от колебаний цен.

«А спекулянты очень часто на этом играют. Просто на том, что сегодня один новостной повод позволяет повысить стоимость, а завтра другой новостной повод позволит понизить стоимость. На этих качелях многие зарабатывают миллионы долларов», — заключил Чантурия.