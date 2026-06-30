С 1 июля в России меняются правила перерасчета платы за горячую воду для тех, кто временно отсутствовал дома. Если раньше для возврата переплаты нужно было самостоятельно обращаться в управляющую компанию с подтверждающими документами, то теперь ресурсоснабжающие организации обязаны делать перерасчет по собственной инициативе, без заявления жильца. Об этом NEWS.ru рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам депутата, управляющая компания или ресурсоснабжающая организация должна пересчитать сумму за дни отсутствия и вернуть разницу самостоятельно. Раньше процедура требовала личного визита с документами, подтверждающими отъезд, — командировочным удостоверением, билетами или справкой из санатория.

На практике это означает, что жильцам квартир без счетчиков горячей воды больше не придется доказывать факт отсутствия: если данные о том, что в квартире никто не проживал, зафиксированы (например, через систему учета), перерасчет должен произойти автоматически. Владельцев индивидуальных приборов учета изменение не затрагивает — они и так платят по факту потребления.

Помимо нового порядка перерасчета, с 1 июля традиционно индексируются тарифы на коммунальные услуги. Для граждан также сохраняются два основных вида господдержки: субсидии на оплату ЖКУ (для тех, у кого расходы на коммуналку превышают установленную долю дохода) и льготы для отдельных категорий — ветеранов, инвалидов, многодетных семей и других.