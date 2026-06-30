В Красноярском крае пропали 31-летняя женщина и ее пятилетняя дочь. Они ушли из дома в Ачинске 27 июня и не вернулись, рассказала 360.ru глава поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.

По ее словам, в дежурную часть обратился муж пропавшей женщины. Он сообщил, что жена уже уходила раньше, но тогда он не заявлял в полицию.

В поисках, помимо волонтеров, участвуют усиленные группы полицейских, опрашивают друзей и знакомых семьи.

Как сказала Торгашина, в понедельник, 29 июня, женщина попала на камеры наружного наблюдения в районе улицы Калинина, но ребенка с ней не было. Другой информации пока не поступало.

«Просим просмотреть записи авторегистраторов и камер видеонаблюдения, установленных на домах и во дворах с 27 по 30 июня 2026 включительно», — говорится в объявлении, которое опубликовал супруг исчезнувшей женщины.

Накануне также стало известно, что в Красноярском крае уже больше недели ищут супругов, которые пропали во время сплава по реке Агул. Пропавшие — 43-летний Андрей и 45-летняя Юлия — работали в красноярской компании «Торгово-логистическая служба». Они перестали выходить на связь 20 июня.

Поисковая группа нашла две пустые лодки, в которых пара должна была сплавляться, и разбросанные вещи. Предположительно, супруги утонули, когда одна из лодок перевернулась. Такую версию считают наиболее вероятной, поскольку в месте обнаружения вещей есть затор из бревен и наблюдается сильное течение.

Телеграм-канал Shot отметил, что пара исчезла приблизительно в 200 км от района, где ранее пропала семья Усольцевых.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой породы корги пропали в Партизанском районе Красноярского края 28 сентября 2025 года, отправившись в короткий туристический поход по Кутурчинскому Белогорью. Об их исчезновении стало известно только через несколько дней, когда женщина не вышла на работу.

Поиски Усольцевых стали самыми масштабными в регионе — в них участвовали 1,5 тыс. человек. В этом году пропавших продолжили искать с середины мая, после схода снега, в том числе с помощью беспилотников, оснащенных камерами.

10 июня в зоне поисков обнаружили вещи, которые могут принадлежать Усольцевым, в частности, обломок палки для скандинавской ходьбы. Предмет отправили на экспертизу, чтобы выявить возможные следы ДНК.

22 июня в краевом Следственном комитете сообщили ТАСС, что поиски Усольцевых далее будут проходить точечно, с выездом специалистов.

Следствие рассматривает несчастный случай как основную версию исчезновения семьи, отметили ранее в ведомстве. Также отрабатывается криминальная версия.