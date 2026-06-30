В Венесуэле число погибших при двух мощнейших землетрясениях превысило 1700 человек, пострадали более 5 тысяч. Новые данные привел председатель Национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригес, передает BBC.

Всего удар стихии затронул более 22 тысяч человек, десятки тысяч по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Родригес сообщил, что в наиболее пострадавшем штате Ла-Гуайра на севере страны электроснабжение восстановлено на 90% территории.

Спустя пять дней после землетрясений спасатели продолжают поиск выживших под руинами.

Считается, что наиболее высокие шансы найти и спасти людей сохраняются в течение трех суток (72 часов). Этот срок истек, но в стране продолжают находить выживших, сказал постоянный координатор ООН в Венесуэле Джанлука Рамполла дель Тиндаро. По данным на 29 июня, международным спасательным командам удалось извлечь живыми еще семь человек, заявил он.

По словам координатора, после двух последовательных землетрясений 24 июня было зафиксировано более 500 афтершоков. Один из них ощущался утром 29 июня.

Позднее на пресс-конференции Рамполла дель Тиндаро заявил, что по мере продолжения поисков число погибших «неизбежно и, к сожалению» возрастет. Он сказал, что ООН, по согласованию с властями страны, закупает 10 тыс. мешков для трупов.

«Это очень печально, и мы очень надеемся, что число жертв будет меньше, поэтому сейчас мы сосредоточены на спасательной операции», — добавил координатор.

Магнитуда двух подземных толчков составила 7,2 и 7,5. Землетрясение стало мощнейшим в Венесуэле за 126 лет.

В первые часы после землетрясений Геологическая служба США предупредила, что число жертв может вырасти до 10 тысяч человек — вероятность этого она оценила в 44%. Вероятность увеличения числа погибших до 100 тысяч служба оценила в 30%.