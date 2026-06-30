В Венесуэле число погибших при двух мощнейших землетрясениях превысило 1700 человек, пострадали более 5 тысяч. Новые данные привел председатель Национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригес, передает BBC.

Всего удар стихии затронул более 22 тысяч человек, десятки тысяч по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Родригес сообщил, что в наиболее пострадавшем штате Ла-Гуайра на севере страны электроснабжение восстановлено на 90% территории.

Спустя пять дней после землетрясений спасатели продолжают поиск выживших под руинами.

Считается, что наиболее высокие шансы найти и спасти людей сохраняются в течение трех суток (72 часов). Этот срок истек, но в стране продолжают находить выживших, сказал постоянный координатор ООН в Венесуэле Джанлука Рамполла дель Тиндаро. По данным на 29 июня, международным спасательным командам удалось извлечь живыми еще семь человек, заявил он.

В Венесуэле спустя четыре дня после землетрясений из-под завалов спасли отца и сына

По словам координатора, после двух последовательных землетрясений 24 июня было зафиксировано более 500 афтершоков. Один из них ощущался утром 29 июня.

Позднее на пресс-конференции Рамполла дель Тиндаро заявил, что по мере продолжения поисков число погибших «неизбежно и, к сожалению» возрастет. Он сказал, что ООН, по согласованию с властями страны, закупает 10 тыс. мешков для трупов.

«Это очень печально, и мы очень надеемся, что число жертв будет меньше, поэтому сейчас мы сосредоточены на спасательной операции», — добавил координатор.

Магнитуда двух подземных толчков составила 7,2 и 7,5. Землетрясение стало мощнейшим в Венесуэле за 126 лет.

В первые часы после землетрясений Геологическая служба США предупредила, что число жертв может вырасти до 10 тысяч человек — вероятность этого она оценила в 44%. Вероятность увеличения числа погибших до 100 тысяч служба оценила в 30%.