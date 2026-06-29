Спасатели в Венесуэле спустя четыре дня после разрушительных землетрясений извлекли из-под завалов мужчину и его маленького сына. Как пишет Associated Press, операция прошла в штате Ла-Гуайра, одном из наиболее пострадавших регионов страны, где поисковые группы уже почти перестали надеяться найти выживших.

По данным агентства, мужчина провел под обломками четыре дня и во время спасения все еще держал в руке мобильный телефон. После него из-под завалов вынесли его сына, который находился без сознания. В операции участвовали спасатели из Венесуэлы, США и Франции, а также местные жители. Когда пострадавших доставили к машине скорой помощи, участники поисковой операции встретили их аплодисментами.

«На этом этапе многие начинают терять надежду. Это видно по их лицам. Когда кому-то удается выжить, этому отцу и сыну, это не просто мимолетный взгляд, это настоящая надежда для людей», — рассказывает журналист AP и свидетель спасения Хуан Пабло Арраэс.

По данным властей Венесуэлы, в результате двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 погибли 1450 человек, еще несколько тысяч получили ранения, многие числятся пропавшими без вести. Агентство отмечает, что спасатели продолжают поиски выживших. В воскресенье из-под завалов также спасли женщину, которая провела в ловушке около 70 часов, и собаку, которая оказалась запертой под бетонными плитами.