Следственный комитет задержал генерального директора Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) и начальника заводской котельной, авария на которой оставила без тепла на несколько дней жителей микрорайона Климовск в Подольске. Для КСПЗ это не первое задержание главы предприятия — с 1990-х годов руководителей завода регулярно судили за различные преступления. Теперь Владимир Путин поручил национализировать предприятие. RTVI рассказывает, что известно об аварии, заводе и его руководстве.

Пустые баки и сломанная задвижка

Авария, из-за которой на несколько дней без тепла остались более 170 домов подмосковного Климовска, произошла около 03:00 ночью на 4 января, сообщал РБК со ссылкой на источник, знакомый с результатами межведомственной проверки. В МЧС сообщили об аварийном отключении теплоснабжения из-за прорыва магистральной трубы на трассе от котельной, расположенной на территории Климовского специализированного патронного завода. Там, по данным РБК, было как минимум три прорыва, но из-за режимности объекта, рабочие не могли попасть к месту аварии.

По данным РБК, в суточной ведомости дежурной смены значится, что давление в системе скакнуло с 12 бар в 07:00 до 20 бар в 09:00, а после этого показания стали падать до нуля. Запись об аварийной ситуации якобы была сделана задним числом, утверждает источник РБК. Руководство КСПЗ утверждает, что мастер смены сразу сообщил о случившемся инженеру котельной, но до диспетчерской службы МУП «Подольская теплосеть» информация дошла только к 14:40 4 января.

Официально об остановке котельной завод сообщил только в 08:30, после чего до 11:00 не согласовывал доступ на предприятие городских бригад. Когда сотрудники ЖКХ все же попали на территорию завода и потребовали запустить котельную, это оказалось невозможным, так как баки с резервом воды были пусты. Более того, при аварии на теплотрассе на территории завода, персонал должен был закрыть специальную задвижку, которая отсекает сети завода от городских, но она была неисправна.

К 17:00 на территории завода нашли еще одну крупную утечку, ее устранили только 5 января. В котле позднее также нашли протечки. При этом, по словам источника РБК, сотрудники котельной до последнего скрывали, что можно было запустить запасной «летний» котел — благодаря этому не замерзли бы теплотрассы в городе.

Износ подольских теплосетей

Однако владельцы КСПЗ считают, что вина за случившееся лежит не на них. Одна из акционеров завода Марина Сахарова заявила РБК, что в ночь на 4 января было два прорыва труб: первый на территории госпредприятия «Конструкторское бюро автоматических линий им. Л. Н. Кошкина» (АО КБАЛ им. Кошкина), а второй — в зоне ответственности МУП «Подольская теплосеть». «Причиной отключения теплоснабжения стало аварийное состояние сетей, а не заводская котельная», — считает Сахарова.

В пояснениях гендиректора КСПЗ Игоря Кушникова прокуратуре, по данным РБК, значится, что в 03:32 в ночь на 4 января из-за аварии частотного преобразователя сломался водогрейный котел КВГМ 100. В то же время мастер обнаружил на территории котельной течь в трубопроводе и сообщил об этом главному инженеру и в диспетчерскую службу завода. Кушников утверждает, что первую утечку удалось устранить и запустить котел уже к 07:30, однако в 08:00 он снова отключился из-за утечек в зоне ответственности КБАЛ им. Кошкина и МУП «Подольская теплосеть». Причиной аварии он так же, как и Сахарова, назвал изношенность теплосетей, относящихся к КБАЛ им. Кошкина и «Подольской теплосети».

RTVI направил запрос в КБАЛ им. Кошкина и МУП «Подольская теплосеть», но на момент публикации ответа не получил.

На сайте подольской администрации есть схема теплоснабжения городского округа с 2020 года по 2039 год. В документе указано, что информация по некоторым источникам тепла не приводится, так как эти сведения не относятся к публичной информации. В том числе не указываются сведения и о котельной КСПЗ, а также о теплосетях на его территории, принадлежащих МУП «Подольская теплосеть».

В примечаниях к схеме теплоснабжения указано, что в Подольском городском округе есть нарушения: фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в сеть для котельных не соответствуют утвержденным графикам регулирования, бывают превышения и занижения температуры сетевой воды, в некоторых котельных состояние котлов не позволяет поддерживать нужную температуру воды при относительно высоких отрицательных температурах наружного воздуха, а система теплоснабжения котельных «скорее всего разрегулирована».

В 2019 году, по информации указанной в схеме, в теплосетях Подольского городского округа произошло как минимум 49 аварийных ситуаций, при этом данные о некоторых котельных не приводятся, так как информация не является публичной — в том числе данные о котельной КСПЗ.

Большая часть теплосетей в Подольском городском округе была заложена в 1959-1989 годах, некоторые — в 1998-2003 годах, в ряде случаев трубы перекладывались в 2000-х и 2010-х годах. Данных о том, в какие годы закладывались или перекладывались трубы котельной КСПЗ также не приводится.

RTVI направил запросы в Министерство энергетики Московской области и Администрацию городского округа Подольск.

Что известно о КСПЗ и его владельцах?

Климовский специализированный патронный завод ведет свою историю от Новоподольского патронного завода, созданного в 1936 году. В 1960 году завод получил новое название — Климовский штамповочный завод (КШЗ). К этому времени там производили не только патроны, но и гражданскую продукцию. В 1993 году КШЗ преобразовали в открытое акционерное общество, а в 2001-м — в ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ).

В 90-х годах завод обанкротился, а в начале 2000-х его выкупил мексиканский предприниматель советского происхождения Хорхе Портилья-Сумин, ранее судимый за убийство. В 2002 году под его руководством завод был признан банкротом. По делу о преднамеренном банкротстве в 2008-году Портилья-Сумин был объявлен в международный розыск, а директор КСПЗ Виталий Мельник был осужден на два года условно.

В 2006 году главой совета директоров КСПЗ стал бывший командующий внутренними войсками — замминистра внутренних дел России (1995-1997) Анатолий Шкирко. В это время завод пережил расцвет — число сотрудников выросло до 1,5 тыс. человек, было заново налажено производство патронов, а также травматических пистолетов «Хорхе», которые использовались в спецподразделениях «Вымпел», «Витязь», «Альфа» и «Рысь».

В 2008 году распоряжением правительства России 26% акций завода, принадлежавших государству, должны были передать госкорпорации «Ростехнологии», но этого не случилось. В 2012 году Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД возбудило дело против акционеров КСПЗ по факту хищения государственных акций.

На этом скандалы вокруг КСПЗ не закончились. В 2014 году суд арестовал бывших и действующих руководителей завода Алексея Гарина, Евгения Шишова, Романа Голованова и Руслана Бердиева. Их обвиняли в хищении 200 млн руб. в 2010-2011 годах.

Хорхе Портилья-Сумин более 10 лет скрывался за границей, но в итоге был задержан. В ноябре 2023 года RT сообщал о том, что Мособлсуд в закрытом режиме рассматривает его уголовное дело — о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Также в 2023 году стало известно о деле против генерального директора завода Ивана Дорогих — по версии СК, он устроился на должность в 2018 году, используя фиктивный диплом о высшем образовании. «Коммерсант» также писал, что против Дорогих могут быть выдвинуты и более серьезные обвинения — в выводе средств оборонного предприятия через аффилированные компании, а также в сдаче помещений завода в аренду по заниженным ценам и в продаже заводских автомобилей по заниженным ценам. В 2020 году, когда заводом управлял Дорогих, проверка МВД обнаружила на территории КСПЗ цех по производству контрафактного алкоголя, но руководству предприятия удалось избежать уголовного преследования.

В 2022 году генеральным директором КСПЗ стал Игорь Рудыка, бывший боец «Альфы» ФСБ и сотрудник ФСО. По данным издания «Агентство»*, с 2017 по 2019 год он работал охранником Владимира Путина.

С мая 2023 года, по данным СПАРК, гендиректором завода значится Игорь Кушников. «Агентство» утверждает, что это тот же самый человек, которого обвиняли в руководстве Гольяновской ОПГ в конце 1990-х — начале 2000-х. Он якобы совмещал лидерство в ОПГ с работой в ФСБ, где дослужился до звания полковника.

В 2002 году «Коммерсант» писал, что обвиняемый Кушников создал ОПГ из 150 человек в 1992 году, когда работал в информационно-аналитическом отделе ФСБ. По данным следствия, он обеспечивал преступную группировку оружием, аппаратурой, специальными талонами, запрещающими досмотр автомобилей. Он же разрабатывал планы операций и отвечал за прикрытие группировки. ОПГ обвиняли в бандитизме, вымогательстве, покушениях на убийства, взрывах, незаконных операциях с оружием. За членами группировки также числилось около 40 убийств, но обвинения были предъявлены только по четырем из них. Суд признал Кушникова виновным только в злоупотреблении властью, его освободили от ответственности ввиду истечения срока давности преступления.

* Издание внесено в единый реестр иноагентов Минюста России