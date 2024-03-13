После президентских выборов в России могут повысить налог для физических лиц (НДФЛ) — с 13 до 15% для зарабатывающих более 1 млн рублей в год и с 15 до 20% для тех, кто получает более 5 млн рублей, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, участвующие в обсуждении. Эксперты рассказали RTVI, возможно ли такое повышение и какие последствия оно может повлечь.

Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований

Минфин по поручению президента разрабатывает поправки в налоговое законодательство для повышенного налогообложения людей с высоким доходом. Ставка 15% у нас уже есть — это для людей, которые зарабатывают больше 5 миллионов в год. Как будет выглядеть этот механизм, который Минфин должен разработать, пока непонятно. Там, скорее всего, будет комбинация повышенных ставок для зарабатывающих людей и налоговых вычетов для людей, которые зарабатывают мало. Ниже 13% нижняя шкала не опустится, но там будут вычеты. Будут ли повышать с 15% до 20% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн — не знаю.

На самом деле, я не думаю, что на сегодняшний день у правительства есть решение. Я думаю, что этот вариант — это один из вариантов для обсуждения. Я не думаю, что решение появится сразу после президентских выборов. Какое-то время его еще будут обсуждать. Нужны будут реформы законодательства, налоговое законодательство необходимо будет каким-то образом адаптировать. Но я не думаю, что реформа будет выглядеть именно так. Я думаю, что там будет более сложный механизм.

Я не думаю, что верхняя ставка будет достаточно высока. Задача состоит в том, чтобы не распугать богатых людей. Сделать так, чтобы люди с высокими доходами не начали их прятать, как это было до введения плоской шкалы. Когда у нас была прогрессивная шкала, у нас по всей стране работали «отмывочные машины», «стиральные машины», которые отмывали доходы. И это было повсеместно. Массовый спорт — уход от налогов.

Не хотелось бы, чтобы это вернулось. Для этого необходимо, чтобы верхняя шкала не пугала людей. Чтобы дельта, которая образуется сверху плоской шкалы, была недостаточно велика для того, чтобы это побуждало людей включать «стиральные машины». Поэтому шкала, которая у нас введена — абсолютно разумная. Я не слышал, чтобы народ начал прятать деньги, чтобы не платить 15%.

Я не думаю, что данные, которые есть у Bloomberg — это окончательные данные. Путин сказал прямо, что будут еще и вычеты. В этой схеме вычеты не предполагаются. Значит, это неокончательный вариант.

Никита Кричевский, доктор экономических наук

Вбросы о повышении НДФЛ начались не с Bloomberg, а с утра понедельника, когда несколько иноагентских тг-каналов опубликовали практически идентичные посты. Потом пара респектабельных финкомпаний их перепечатала, а во вторник к фейкометанию подключился сам Bloomberg.

Почему эти слухи — фейки?

Во-первых, точные параметры налогообложения известны ограниченному кругу лиц, имеющих доступ к гостайне. Они не «протекут», поскольку не только потеряют все, но и будут привлечены к уголовной ответственности. Сразу и бесповоротно.

Во-вторых, авторы фейков не представляют ни как в России принимаются решения, ни из чего складывается структура занятости в нашей экономике. Судите сами.

Число замещенных рабочих мест (давайте не путать с ЭАН) в настоящее время составляет 34 миллиона. Плюс, у нас около 10 млн самозанятых, уплачивающих налог в 4% (6%), а этот режим в неизменном виде законодательно продлен до 2028 года. Самозанятые могут официально получать до 200 тысяч руб. в месяц. Кроме того, в экономике действуют 4,3 млн ИП, в основном, на «упрощенке» под 6%, а там месячный лимит выручки в среднем составляет 15 млн руб, а по году — 180 млн руб.

Как для них увеличивать НДФЛ, если по факту этого налога для них нет?

В-третьих, начались разговоры о нехватке денег на СВО и о том, что повышение НДФЛ — своеобразный дополнительный налог на эти цели. Тут снова хватаешься за голову: любому студенту ясно, что, если не хватает денег, нужно либо выпустить дополнительные гособлигации, либо (вместе с предыдущим решением) ослабить курс.

Скажем, сейчас курс 90 руб. за доллар. Если он будет 100 руб. за доллар, никто не удивится, ибо такие цифры не впервой, но главное — такой курс позволит добрать в бюджет те 2,4 трлн руб., о которых пекутся фейкометы. Кстати, сырьевые экспортеры только «спасибо» скажут.

Иностранные шататели «кровавого режима» вбросили эти домыслы в выборную неделю, что лишний раз доказывает напряженность информационной войны против нас.

Мой прогноз о будущем налоговой системы остается прежним (я его не раз публиковал в своем тг-канале): на большинстве населения налоговые новины не отразятся никак. Они затронут верхние несколько процентов «хозяев жизни», на счетах которых покоится до 40% всех банковских вкладов, а малоимущим и социально уязвимым, тем же многодетным, будут сделаны послабления.

Налог на прибыль останется прежним и даже снизится для компаний, инвестирующих во внутреннюю экономику, и пройдет тяжелым катком по тем, кто аккумулирует нераспределенную прибыль в надежде, что вскоре деньги можно будет перегнать за границу.

<…>На 8 марта иностранные посольства обещали теракты в Москве, и где они? Никто даже не извинился. Не извинятся и в этот раз, будьте уверены.

Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ