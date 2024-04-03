В результате мощнейшего за 25 лет землетрясения у восточного побережья Тайваня пострадали более 700 человек. Японское метеорологическое агентство оценило магнитуду подземных толчков в 7,5 и выпустило предупреждение о возможном цунами. Позднее это предупреждение о цунами было отозвано, а высота самых крупных волн у берегов Японии не превысила 30 см. В январе землетрясение в японской префектуре Ниигата вызвало толчки магнитудой 5 в 140 км от приморского села Малая Кема. Продолжающиеся подземные толчки в Японии стали причиной преждевременного таяния льдов в марте, сообщили в УГМС Приморья. Заведующий лабораторией сейсмической опасности ИФЗ РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов рассказал RTVI подробности о произошедшем землетрясении на Тайване, а также о возможных рисках, связанных с сейсмической активностью, для жителей Приморья.

О причинах землетрясения

В том, что количество землетрясений в Тихоокеанском сейсмическом поясе увеличилось за прошедшие месяцы, нет ничего удивительного. Сейсмичность вообще, и глобальная сейсмичность — в том числе, имеет циклический характер. Есть научные публикации, связывающие этот циклический характер с космическими факторами, с Луной и так далее.

Но когда говорят о количестве, при этом не упоминая об энергетике произошедших сейсмических событий, то скорее всего, это количество в большой степени определяется слабыми землетрясениями. Чем слабее землетрясение, чем меньше его магнитуда, тем их происходит больше.

Землетрясения не возникают на пустом месте. Ведь что такое землетрясение? Это разрыв сплошности в пластах земной коры, в результате которого излучаются сейсмические волны, которые производят пагубное воздействие на здания и сооружения, в результате чего гибнут люди, разрушается инфраструктура.

Откуда берутся эти напряжения? Они берутся за счет взаимного перемещения тектонических плит относительно друг друга, потому что края этих плит шероховатые. Это не два полированных деревянных брусочка, между которыми возникает маленькое трение. Эти шероховатые края тектонических плит образуют зацеп при взаимном перемещении. И вот в этом месте зацепа относительное перемещение локально приостанавливается.

Но ведь внешние воздействия продолжают действовать. Они закачивают туда энергию до тех пор, пока горные породы в этом месте могут выдерживать такое напряжение. Как только напряжение превышает порог прочности, происходит внезапный срыв. Собственно говоря, этот внезапный срыв мы и воспринимаем как землетрясение.

О риске цунами

Японское метеорологическое агентство могло выпустить предупреждение о цунами в соответствии со своим регламентом. У нас тоже есть такие регламенты, где прописано, что если происходит землетрясение, очаг которого находится под морским дном, а магнитуда превышает 7,5, то выпускается предупреждение о цунами.

Я не совсем уверен в том, что очаг землетрясения, произошедшего на Тайване, оказался под морским дном. Если бы это было так, то возникла бы волна цунами. Но после возникновения главного толчка прошло уже больше 10 часов. Пока что мы о цунами не знаем. Думаю, что уже и не узнаем. Потому что если бы оно возникло, оно бы уже состоялось. И мы бы на всех фотографиях и видеороликах видели бы, как идет волна, переворачивает автомобили, лодки, корабли и так далее. Как эта волна заходит на улицы и творит ужасные вещи. Этого нет.

Зато я видел великолепные снимки зданий, которые не разрушились в результате главного толчка, а просто наклонились и не потеряли конструктивной целостности. Это говорит о высоком качестве строительства. Надо строить так, чтобы в результате толчка здание не превращалось в горку из кирпичей, а сохраняло свою конструкцию. Из такого здания можно эвакуировать людей, они там не погибнут.

О возможных последствиях

У магнитуды основного толчка поначалу была оценка 7,2. Геофизическая служба Российской академии наук дает оценку 7,7, Национальный центр информации о землетрясениях США дает оценку 7,4. А через 15 минут был сильнейший афтершок, оценка его магнитуды — где-то 6,2. Сейчас я вижу по срочным донесениям Геофизической службы РАН, что произошло уже полтора десятка повторных толчков. Их магнитуда колеблется в диапазона — от 5 до 6. И это хорошо.

Почему? Потому что главный толчок не снимает все напряжения, накопившиеся за предшествующие несколько десятков лет. И снятие накопленных напряжений связано с возникновением афтершоков, повторных толчков. Они доразрушают породы в очаге произошедшего землетрясения и тем самым снимают накопленное напряжение, понижая вероятность нового сильного землетрясения, сравнимого, например, по магнитуде с основным толчком.

К настоящему времени произошло уже полтора десятка повторных толчков. Это означает, что вероятность возникновения нового сильного землетрясения уменьшилась. Но это не означает, что оно не может произойти вовсе. Природа вообще очень хитро устроена, и она не всегда следует тем закономерностям, о которых мы уже знаем. Иногда она ведет себя по-другому. Как она поведет в данном случае, не знаю. Надо наблюдать.