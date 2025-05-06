Из-за проблем с урожаем и дефицита посевных площадей розничные цены на картофель выросли почти в три раза по сравнению с 2024 годом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию участников рынка. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов рассказал RTVI, чего ждать от российского рынка картофеля и с чем связаны рекордные показатели стоимости.

В настоящий момент импорт занимает доминирующую долю в закупках картофеля, объем зарубежной продукции на полках торговых сетей продолжит демонстрировать рост, однако вскоре ситуация изменится, отметил Богданов.

«Это сезонный ежегодный рост, который достаточно скоро закончится: сети распродают остатки отечественного урожая, а новый российский картофель начнет поступать к ритейлерам уже в июне», — пояснил он.

По словам главы президиума АКОРТ, ритейлеры инвестируют около двух рублей на один килограмм картофеля «первой цены» и распродают базовые позиции по ценам ниже закупочных, чтобы сдержать цены.

«Сейчас самый доступный по цене картофель в торговых сетях — членах АКОРТ («Лента», «Магнит», «Азбука Вкуса», X5 Group «Ашан Ритейл Россия», «МЕТРО Кэш энд Керри» и др., — прим. RTVI) начинается от 30 рублей за килограмм, а его средняя минимальная стоимость составляет 71 рубль, что на 17% ниже данных Росстата, который анализирует цены во всех форматах розничной торговли», — добавил Богданов.

Он также связал значительный рост закупочных цен на картофель в годовом выражении с «эффектом низкой базы» на фоне рекордного урожая 2024 года и увеличение издержек, на которые вынуждены идти производители.

«В абсолютных значениях цены на картофель сейчас находятся на том же уровне, что и в мае 2022 года. Другими словами, в прошлом сезоне у нас был очень недорогой картофель», — заключил эксперт.