Американские ветеринары сообщили о росте аллергических заболеваний у собак, пишет журнал Time. Исследование частной компании Banfield Pet Hospital, управляющей ветклиниками в США, Мексике и Великобритании, показало, что за последние десять лет количество случаев выявления аллергии у собак увеличилось на 30%. Президент союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал о причинах распространения аллергии и дал рекомендации, как обезопасить домашних питомцев.

Рост случаев аллергии

Когда не было сухих сбалансированных кормов, люди варили каши, давали собакам яйца и творог, то мы даже и не слышали такое слово — «аллергия». И даже у собак таких пород, которые особенно подвержены аллергиям, например, французские и английские бульдоги, такой проблемы не было. Раньше животные болели, например, демодекозом — это подкожный клещ. Сегодня появились препараты, которые борются с экзо- и эндопаразитами. Сегодня это часто и аллергия, и дерматит.

Сейчас часто в еду для животных добавляют очень много вкусовых добавок, заменителей, консервантов, и в организме происходит накопление. Мы должны понимать, что даже самый лучший корм от лучших компаний не может храниться больше двух-трех дней. Соответственно, используются всевозможные добавки, которые бы могли увеличить срок годности того же корма.

В Америке эта проблема еще более актуальна. Российский стандарт требует, чтобы в кормах для животных было меньше мышьяка. Если в Америке и Европе это допустимо, то Роспотребнадзор такие корма не пропускает.

В связи с этим мы испытываем некоторую нехватку [кормов], поскольку закрыт доступ ко многим мировым брендам. Но сегодня появилось много отечественных компаний, которые производят даже по 30 тысяч тонн кормов в год и это восполняет рынок.

Другое дело, что не хватает холистиков, беззерновых кормов, специальных ветеринарных диетических, потому что на их разработку нужны годы: должны проводиться исследования — и лабораторные, и экспериментальные. Должны быть группы собак с теми или иными заболеваниями, которые кормятся тем или иным кормом. Поэтому быстро заменить такие корма, конечно, не получится.

С другой стороны, это опять же плюс, потому что, когда корма здесь производятся на основе более-менее натуральных ингредиентов, тогда, конечно, и у собак меньше аллергий. Но, к сожалению, каждый год все больше и больше собак страдают аллергией. Поэтому сейчас многие владельцы, прежде чем завести собаку, обращают внимание на ее здоровье.

Влияние экологии

Очень много животных сегодня страдают теми заболеваниями, которые раньше мы рассматривали как экзотику, которых было одно на тысячу. На аллергию у собак влияет, в частности, ухудшение экологии.

Увеличение городов, количества машин, выхлопных газов — все это приводит к накоплению вредных веществ в организме животных. Различные вещества, включая антибиотики, которые добавляют в корм птицам, так или иначе в каком-то проценте попадают с мясом в корм.

Одно дело, когда животное бегает по чистой травке, пьет чистую воду и так далее. И совсем другое, когда оно напрямую соприкасается с той солью, которую разбрасывают на улицах несколько месяцев в году.

Генетические факторы

Еще одна проблема возникла, когда появилась мода на бездомных собак «просто для себя». Это хорошее, благое дело, но мы же не знаем сколько поколений была вязка братьев и сестер, близкородственных скрещиваний.

Когда клубы занимаются породным разведением, они понимают, что такое инбридинг (близкородственное скрещивание. — Прим. RTVI), что такое гетерозис (увеличение жизнеспособности и плодовитости потомства в первом поколении. — Прим. RTVI), или явление гибридной силы, когда собаки разной крови — не родственники — участвуют в производстве. Если вы берете дворнягу на улице, хоть и считается, что у нее лучше должно быть здоровье и иммунитет, инбридинг должен быть отдаленным, чтобы закрепить полезные качества и не закрепить плохие, в том числе — и склонность к аллергии.

Поэтому сегодня очень модны, например, в той же Америке, и в Германии, и в России гибриды разных пород. Если мы еще пять лет назад не знали, что такое мальтипу (выведенная в США порода собак, наполовину той-пудель, наполовину мальтийская болонка. — Прим. RTVI) и другие гибриды F1 (первое дочернее поколение потомства от совершенно разных родительских типов. — Прим. RTVI), то сегодня это знают практически все и подбирают собаку гибрида, потому что нет близкородственного скрещивания. Возникает явление гибридной силы и процент случаев аллергии в разы меньше, меньше генетических заболеваний.

Как защитить собаку от аллергии

Чтобы защититься от аллергии, нужно, конечно, кормить собаку не самым дешевым кормом неизвестного бренда, а обратиться в клуб специалистов, к заводчику. «Породники» — так называются владельцы собак, которые занимаются коренной породой, они очень хорошо ориентируются на рынке и помогут с выбором корма, который может помочь животному быть здоровым.

Надо выбирать подстилку для собаки с расчетом на частые стирки, протирать пыль, место питомца должно быть чистым. Нужно прогонять глистов, потому что из-за них падает иммунитет, а с этим возникает и аллергия, и другие заболевания.

Обязательно должны быть пробы на глисты. Каждый щенок, каждая собака должны быть привиты. Взрослую собаку надо прививать ежегодно. Глисты должны прогоняться четыре раза в году, каждые три месяца. Это очень важно.