Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с иском о признании экстремистской организацией «Антироссийского сепаратистского движения». В сообщении министерства указано, что это движение нацелено на «разрушение многонационального единства и территориальной целостности России». Журналисты «ОВД-Инфо»* сообщили, что не смогли найти организацию с таким названием. На сайте суда сообщается, что дело было передано судье 17 апреля. Рассмотрение дела пройдет 7 июня. Юристы рассказали RTVI, кто может попасть под действие закона и с чем может быть связан иск Минюста.

Зачем понадобилось признавать движение экстремистским?

Намру Бакаев, вице-президент Московской коллегии адвокатов «Sed Lex»

В иске, который Минюст подал, в любом случае указывается, что послужило основанием для возбуждения такого заявления, обстоятельства, почему такое движение будет признано экстремистским. Это в любом случае нарушение действующего законодательства.

Станислав Селезнев, адвокат сотрудничающий с проектом «Сетевые свободы»

Призывы к нарушению территориальной целостности государства с 2002 года закреплены в качестве одного из видов экстремистской деятельности (ФЗ «О противодействии экстремизму»). С 2014 года публичные призывы к сепаратизму криминализованы (появилась статья 280.1. в УК).

Текущая правовая конфигурация требует от правоприменителя фиксировать, расследовать и пресекать каждый случай распространения подобной информации индивидуально. Признание экстремистским целого «движения» заметно упрощает процедуру преследования.

Андрей Некрасов, адвокат Nekrasov&Partners, старший преподаватель кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)

Я думаю, что этот вопрос больше лежит в политической плоскости. В скором времени инаугурация, после нее будет формирование нового кабинета министров. Старые элиты претендуют на новые кресла.

Не секрет, что последний человек, сколько-нибудь связанный с некогда президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым (сегодня весьма странным и одиозным субъектом с непонятной работой и должностью в России)— это нынешний министр юстиции. Ведомства гражданского, не силового, но с функционалом крайне запретительным, цензорского свойства. Этот господин очень активно показывает, что он нужен, что ведомство работает 24/7, и, может, святее папы Римского. Если люди работают, они должны это продолжать делать и достигать новых высот.

И, в конце концов, почему нет? Почему бы не бороться еще больше с несогласными, если они активно дестабилизируют обстановку в России. Это вполне в тренде. Да и любое государство всегда в первую очередь заточено под самосохранение. Все остальное — вторично. Признавать иное, значит быть совершенно необразованным человеком.

Поэтому сегодня российское государство считает, что его условные враги — это такие люди. Сложно спорить, если люди помогают рублем, оружием прекращению России в ее нынешних границах (не исторических, а официальных, законных), то они вредят государству. Значит, с этими людьми российское государство будет бороться доступными средствами.

Какие могут быть характеристики для признания человека участником этого движения?

Намру Бакаев

В связи с тем, что этой организации нет, правоприменителю, судье или правоохранительным органам необходимо доказать, что физическое лицо— участник этого движения. Как это можно сделать? Как минимум, доказать, что в социальных сетях, например, физическое лицо состоит в этом движении.

Насколько я знаю, сложности возникнут именно с доказательной базой. Я о такой организации, честно говоря, слышал краем уха. Не знаю, есть ли она в России вообще. Кто его лидеры, идеологи и так далее.

Если по аналогии с движением ЛГБТ** — это 100% общественное движение, оно юридической регистрации не требует. Другой вопрос, что тяжело будет доказать, что оно существует и кто его участники.

Я думаю, что доказательствами могут стать какие-либо высказывания, в том числе членов этой организации. Я не слышал, чтобы это название было связано с террористическими актами. Мы можем только предполагать. Возможно, это финансирование терроризма, как минимум.

Андрей Некрасов

Мне кажется, что речь может идти о каких-то отдельных активистах, призывающих к прекращению Российской Федерации в ее нынешних территориальных границах. Поскольку Минюст — официальный орган, хоть и гражданский, федеральный, то, вероятно, имеются в виду границы с учетом так называемых присоединенных новых территорий.

Мне встречались такие группы людей, русскоязычных граждан, кто выступает за отделение от Российской Федерации отдельных регионов или просто исторических территорий, например — Ингрии так называемой Ичкерии и так далее.

Этого немало. Насколько я понимаю, в интернете, в соответствующих сообществах, это не самые безызвестные люди. Есть конкретные акторы. Очевидно, у них есть публика. Наверное, такие люди, которые ведут себя активно, кого можно будет вычислить, идентифицировать — о них может идти речь.

Будут ли вменять участникам движения именно участие в экстремистской деятельности?

Намру Бакаев

Несмотря на то, что общественное движение не зарегистрировано, тем не менее — признаки организации у «Антироссийского сепаратистского движения» есть. Это руководство, финансирование и так далее.

Соответственно, если докажут, что он действительно нарушал законодательство, что его деятельность была направлена на поддержку этой организации, или он финансировал эту организацию или иным образом способствовал ее функционированию, то, конечно, человек понесет ответственность.

Андрей Некрасов

Почему бы и нет? Для юристов-практиков, адвокатов и ученых удивительно многое, что происходит сейчас в правовой плоскости. Россия не отказалась от того, что она все-таки правовое государство.

Для нынешнего руководства страны легизм, то есть буквальное следование закону в таком виде, как этот закон изложен этой же самой властью — это принципиально важно. Чтобы ни в коем случае эту власть потом не могли судить.

Если я правильно понимаю, это решение схоже с признанием экстремистами активных участников, представителей ЛГБТ**. С точки зрения юристов это глупость. Потому что — да, вероятно, существует некое движение в мире или в отдельных государствах, какие-то координаторы есть у них, общий бюджет, согласованные акции и так далее. Но это же не политическая партия. Это не Greenpeace***. И даже если мы говорим про агрессивных экоактивистов — они ведь тоже разрознены. Есть официальная организация Greenpeace***, а есть другие, есть сумасшедшие истории тех, кто по воле сердца поджигает НПЗ.

Поэтому это, возможно, будет не менее удивительно, чем решение Верховного суда об ЛГБТ**. Мне как адвокату и кандидату юридических наук вообще непонятно, как Верховный суд сделал то, что сделал. Но он же сделал.

Стоит ли ожидать, что будет больше приговоров по экстремистским статьям?

Намру Бакаев

Если участник этого движения совершил что-то противоправное, нарушил Уголовный кодекс, тогда его привлечь можно. А если он просто сочувствует этой организации, то, конечно, за это ответственности нет.

И очень тяжело будет это доказать, потому что нет юридического лица, нет списка членов этой организации, участников, членских билетов. Тут можно только предполагать.

Андрей Некрасов

Несомненно. Конечно же, стоит. Я думаю, что мы где-то в начале пути только, как бы ни развивался дальше конфликт на Украине. Тут даже трудно предусмотреть, что хуже, а что лучше для внутренней политики Кремля — победа или… «некая победа». Потому что мы не знаем, где эта победа, в чем она выражается.

Несогласные были и век назад, в гражданскую войну. На взгляд многих людей, именно она сейчас продолжается в философском смысле. Несогласные были и во Вторую мировую войну, и в ее части — в Великую Отечественную. Собственно, украинский сепаратизм он же не закончился после Великой Отечественной. И сейчас мы видим продолжение в активной фазе.

Даже когда смолкнут пушки, следователи не перестанут работать, оперативники не перестанут выявлять преступления. Поэтому, разумеется, речь о новых или старых несогласных. Может быть, о тех же господах из «Легиона «Свобода России”»****, «Сибирского батальона». Кто с оружием в руках отстаивает, как они говорят, свое право на свою страну. Эти господа тоже могут быть причислены к таким деструктивным субъектам.

В широком смысле любой человек, имеющий российское гражданство, который не признает Крым частью России с 2014 года или не признает в неких границах Запорожье частью России, может быть обвинен. Мне кажется, что может дойти и до этого.

*внесена Минюстом в реестр иноагентов

**движение признано в России экстремистским и запрещено

*** признан нежелательной организацией

**** запрещенная в России террористическая организация