Очередная «голая вечеринка» потрясла Россию — на этот раз в Астрахани, где в одном из клубов устроили конкурс, в ходе которого посетители должны были раздеться за айфон. Партнер коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия рассказывает RTVI о том, насколько обоснованной с юридической точки зрения была реакция властей на произошедшее, а также нужен ли России некий «православный шариат» — официальный кодекс, в котором будут описано, что можно, а что запрещено с точки зрения общественной морали.

Насколько обосновано повышенное внимание к происходившему в астраханском клубе

Я вполне понимаю, почему устроителей и участников вечеринки в Астрахани привлекли к административной ответственности. Публичное обнажение, пусть даже в ночном клубе, — это все-таки переход неких морально-нравственных границ, свойственных для России. И речь не о том, что у нас живут святые люди, которые не занимаются сексом и не знают что такое сексуальность.

В отличие от СССР, в России есть секс и по телевизору, и в литературе. Это не табуированная тема. Но когда взрослые раздеваются за предмет, имеющий материальную ценность (смартфон iPhone), они позорят не только себя, но и своих сограждан. Получается так, что неосмотрительные поступки конкретных лиц бросают тень на всех жителей региона. Это дает потом повод говорить, мол, посмотрите, а астраханские-то за айфон готовы мудями трясти на сцене…

И я бы еще понял если это были какие-нибудь подростки. Но, судя по опубликованному видео, это вполне взрослые люди, обязанные отдавать отчет себе в том, что они творят. Потому привлечение их к административной ответственности закономерно. Деяние вполне отвечает букве закона — это однозначно мелкое хулиганство.

Возможно, кто-то захочет возразить и привести в пример то, что у нас не запрещены стрип-клубы. Но в них на сцене выступают танцоры, демонстрирующие пластическое искусство, сочетающееся с частичным или полным обнажением. Когда в стрип-клуб приходят посетители, они идут смотреть именно на это представление, а не «испанский стыд» за крутой смартфон.

В Астрахани было продемонстрировано ярко выраженное нарушение общественного порядка. Каждый, кто посмотрит видео происходившего там, согласится, что оно было направлено на размывание норм морали и нравственности.

Для их соблюдения не нужны какие-то конкретные законы, как и не нужны они, чтобы люди, например, не ходили по улице голыми — в обществе прекрасно известно, что прилично, а что нет.

Оправданы ли статьи по которым завели административные дела на фигурантов скандала

Пускай конкурс проводили за закрытыми дверями, но клуб ведь является публичным местом, куда может прийти любой другой посетитель. Если бы подобный конкурс проходил в чьей-то квартире, где присутствовали бы сугубо знакомые между собой граждане, административная ответственность бы не наступила, но такое мероприятие уже в общественном месте наказывается в соответствии с КоАПом. Он четко описывает мелкое хулиганство как «совершение действий, нарушающих общественный порядок».

На этот счет существует и мнение Пленума Верховного Суда. Согласно ему, публичное обнажение, нахождение в нетрезвом виде, приставание к прохожим, выкрикивание ненормативных фраз и прочее оскорбительное для большинства нормальных людей поведение считается хулиганством.

Обвинение организатора вечеринки в неповиновении полиции прокомментировать сложнее. Здесь важен контекст. Если речь идет о том, что он не прекратил проведение мероприятие по требованию сотрудников правоохранительных органов, то ответственность выглядит натянутой, потому что программу взять и прекратить по первому требованию полиции было явно невозможно. Но если, скажем, он отказался проследовать в ОВД, то это уже совсем другое дело. Однако таких подробностей СМИ не сообщают.

Что касается самих лиц, которые разоблачились на сцене, в других обстоятельствах они вряд ли получили бы по 15 суток. Но после нагоняя губернатора, резко негативно высказавшегося о произошедшем, есть шанс, что их все-таки не оштрафуют, а отправят в административный центр для ареста.

Следует ли ввести в России моральный кодекс, обязательный к исполнению

Тезис «был бы человек, а статья найдется» актуален для любого состояния общества. Всегда есть те полицейские, которые готовы переступить собственную профессиональную этику и сфабриковать дело или написать заведомо ложный рапорт, искажающий суть произошедшего. А потом судья может закрыть глаза на то, что в этом рапорте написана чистая несусветица и вынести решение об административном наказании в отношении даже невиновного. Поэтому не нужно плодить лишние законы, которые как бы призваны оградить народ от произвола, но легко будут обходиться заинтересованными лицами.

Давайте представим вечеринку, подобную астраханской, где-нибудь в Махачкале, в Нальчике, в Назрани, в Грозном — или вообще, в целом в Северо-Кавказском федеральном округе. Да это даже представить невозможно! Если нечто подобное кто-то бы там просто анонсировал, ему очень быстро уважаемые члены местного общества объяснили бы, что в этих краях так не принято.

Обращу внимание на то, что в Дагестане, который стал туристической Меккой для России со времен пандемии, до сих пор возникает достаточно большое количество конфликтных ситуаций из-за непринятия местными жителями стиля одежды, присущего туристам. Это, скажем, шорты для мужчин, купальники для женщин, находящихся в публичном месте, а не на пляжах Каспийского моря. Такие проявления вызывают бурю негодования, и она вполне обоснована.

Отмечу, что такие неписанные правила «что можно, а что нет» есть не только в Дагестане, но и в Астраханской области, и в Москве, и в любом другом регионе России. Еще до появления соответствующего законодательства, наши власти, например, не разрешали проводить гей-парады под любыми предлогами. Это и есть то мерило социальной нравственности, которое негласно существует в обществе.

Поэтому еще раз подчеркну: сейчас регулирование таких вопросов, как мораль и нравственность на законодательном уровне точно не нужно. Если мы посмотрим на те же арабские страны, то даже они постепенно уходят от слишком высокой роли государства в управлении подобными общественными процессами.

С другой стороны, отдельные виды правового регулирования вводить возможно. Например, в Абхазии с прошлого года повысили административный штраф за нахождение в пляжной одежде в публичных местах. Если раньше он составлял 300 рублей, то сейчас — шесть тысяч. И сразу же количество людей, которые в таком виде куда-то стремятся идти, сокращается — к предупреждениям местных, что это неприлично по местным обычаям, прибавляется весомый финансовый аргумент.

И, поверьте, если какая-нибудь девушка захочет сейчас в бикини пройтись по Красной площади, она, несомненно, будет оштрафована, потому что такое поведение не принято и в Москве тоже.

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