Мосгорсуд 13 марта отказался выпустить из СИЗО бывшего главу группы FESCO Андрея Северилова. Адвокаты бизнесмена просили выпустить его под залог в 885 млн рублей равный сумме причиненного, по версии следствия, ущерба. Деньги, по словам защитника, готов внести деловой партнер обвиняемого из Дубая. Однако суд оказался непреклонен.

— Самому интересно, что будет.

— В смысле, возьмут — не возьмут?

Двое мужчин у зала суда обсуждают грядущее заседание и сумму залога, который предложил экс-председатель совета директоров группы FESCO Андрей Северилов за свое освобождение из СИЗО. На одном из мужчин черный котелок, такого же цвета плащ, а на лице — эспаньолка с усами.

Его собеседник утвердительно кивает. «Ну что ж, посмотрим», — говорит мужчина в котелке.

Суд начал рассматривать апелляционную жалобу Северилова еще 11 марта. Но сделать это за одно заседание не вышло, так как бизнесмен заявил, что готов внести 885 млн рублей в качестве залога. Поэтому суд дал время на предоставление доказательств того, что эти деньги или имущество на эту сумму действительно имеются у Северилова.

13 марта на Северилове спортивной костюм с надписью «СССР». В суде он присутствует по видеосвязи из изолятора. Он и его защитник сообщили, что документы, подтверждающие возможность внести крупный залог, найдены.

Адвокат заявил, что в целях подтверждения своей позиции он просит приобщить к материалам копию свидетельства о регистрации коммерческой организации в Дубае. Собственником этой компании является Роман Седлер.

«Господин Седлер гарантирует внесение залога в указанной сумме. Также предлагаем выписку из банка Эмирэйтс», — сказал адвокат.

Из документа следует, что на счету Седлера имеется более 1 млрд рублей и он, по словам адвоката, готов внести залог за Северилова.

Сам Северилов попросил суд разрешить внести залог. По его словам, в связи с тем, что он находится в СИЗО, это единственный способ предоставить гарантии того, что деньги будут внесены. Северилов заметил, что если суд согласится на залог, деньги на счет адвокатской фирмы его представителя поступят «в течение одного-двух дней», а затем будут переведены на указанный залоговый счет.

— Одной-двух недель, ваша честь, — поправил своего подзащитного адвокат.

— А кем товарищ Седлер вам приходится? — поинтересовался судья у обвиняемого.

— Деловой партнер, — ответил Северилов.

Кроме того, как пояснил его адвокат, желающие помочь в вопросе залога есть и в России.

— Но за полтора дня никто такую сумму вывести на счет не смог. Но если дать разумный срок, то люди найдутся и в России, — уточнил защитник Северилова.

Помимо этого адвокат заявил, что есть три здания, принадлежащие друзьям Северилова, которые готовы внести залог посредством принадлежащей им недвижимости. Общая стоимость зданий составляет около 2 млрд рублей. Речь идет о представительском особняке на Софийской набережной в Москве, доме Анны Монс на Бауманской, а также здании в Озерском районе.

Суд поинтересовался у Северилова, есть ли у него что добавить.

— Я подтверждаю готовность полностью содействовать расследованию дела и участвовать в возмещении ущерба, — сказал Северилов и попросил выпустить его из СИЗО.

Прокурор в свою очередь заявила, что с залогом не согласна и попросила оставить бизнесмену действующую меру пресечения.

Спустя менее 10 минут суд вынес свое решение — Северилов остается в СИЗО.

История дела экс-главы FESCO

Андрей Северилов был задержан и затем арестован по решению Мещанского суда Москвы в феврале. Вместе с ним силовики задержали вице-президента FESCO по производственному развитию Бориса Иванова. Обоим вменяют растрату в особо крупном размере (ч.4, ст. 160 УК РФ). По версии следственного департамента МВД, Северилов, Иванов и другие лица вывели из компании 885 млн рублей через покупку ООО «Владпорттранс», которое не вело никакой деятельности. По делу также проходят еще как минимум два человека — давний бизнес-партнер Северилова, бывший акционер FESCO Михаил Рабинович и экс-президент компании Аркадий Коростелев.

После задержания топ-менеджеров в FESCO заявили, что в курсе ситуации. «Мы оказываем необходимое содействие правоохранительным органам», — отметили в компании.

FESCO — одна из крупнейших транспортных компаний России, которая занимается контейнерными перевозками. Основана в 1880 году. Ей принадлежат Владивостокский морской торговый порт, собственный флот, парк железнодорожных вагонов, а также контейнерные терминалы во Владивостоке, Хабаровске и Новосибирске.

В 2023 году суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 92,4 % акции Дальневосточного морского пароходства — головной компании группы FESCO. Из решения суда стало известно, что конечными бенефициарами Fesco на тот момент являлись Зиявудин Магомедов (32,5%), Михаил Рабинович (26,5%), Андрей Северилов (23,8%) и Сергей Базылев (9,6%). По данным прокуратуры, акции «Дальневосточного морского пароходства» изначально были приобретены на коррупционные доходы братьями Магомедовыми, а потом скрыты от изъятия в пользу государства.

В ноябре того же года указом президента Владимира Путина 92,5% акций Дальневосточного морского пароходства — головной структуры FESCO — были переданы в уставный капитал госкорпорации «Росатом». Остальные акции находятся в свободном обращении.

После ухода из FESCO в 2024 году Северилов создал в Москве новую компанию — АО «А7 Холдинг» с уставным капиталом 100 млн рублей. В интервью РБК он рассказывал, что на эту структуру он планирует регистрировать портовые и железнодорожные активы.