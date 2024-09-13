В московском районе Ясенево собираются закрыть конюшню «Конный двор Узкое», где инструкторы проводят сеансы иппотерапии для участников боевых действий на Украине и детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). Сейчас у конюшни более 40 воспитанников, но это число постоянно растет: за последнюю неделю на занятия записались еще около 50 ветеранов и членов и их семей. О том, почему хотят закрыть единственную в Москве конюшню, которая помогает и детям и взрослым — в материале RTVI.

«Вы пока обустраивайтесь, вкладывайте свои деньги»

Идея создать организацию, которая будет помогать детям и взрослым с ОВЗ и ПТСР и проводить для них сеансы иппотерапии у Анны Строгановой и ее команды возникла еще давно — в 2012 году. Сначала весь тренерский состав начинал работу в «Нескучном саду»: «так сложилось, что там был очень большой поток детей с особенностями, а у меня была лошадь, которая идеально для них подходила. Ну и мы потихоньку начали брать детей учиться и со временем поняли, что результат хороший. Когда из «Нескучного сада» нас выгнали, мы уже были организацией [некоммерческая организация «Центр оздоровительной верховой езды „Нескучная физкультура“ — прим.ред], мы радостно нашли „Узкое“».

Спустя шесть лет после переезда 16 лошадей и весь тренерский состав вновь рискуют остаться без рабочей площадки: «нас запустили на территорию заброшенных гаражей под нефинансовое соглашение о сотрудничестве: „вы пока обустраивайтесь вкладывайте свои деньги, а потом мы с вами обязательно заключимся“».

«Но соглашение о сотрудничестве расторгли и мы оказались в ситуации, когда у нас оборудована площадка, идет деятельность, но нас лишили законных оснований на нахождение на этой территории», — рассказывает хозяйка конюшни Анна. По ее словам, Министерство образования и науки России (ему подчиняется санаторий „Узкое“) обвинило НКО в «самозахвате участка и самострое» и предписало «прекратить деятельность» и покинуть территорию.

«У нас сейчас колоссальный наплыв участников СВО. За последнюю неделю только 50 человек записалось. В любой другой ситуации, я бы уже писала бы заявку на грант, мы бы уже запустили проект на 150 человек и спокойно могли бы работать. Запрос-то огромный. И у участников, и у их семей, у матерей и жен, и у детей», — говорит Анна.

«Пришел зажатый после службы и контузии»

Руководитель клуба исторической реконструкции «Радогост» Павел Одиноков (или просто Палыч) о линии фронта знает не понаслышке — с 2015 года он воевал в составе батальона «Восток» и был инструктором по тактико-специальной подготовке, а после начала боевых действий на Украине стал командиром третьей казачьей штурмовой роты добровольческого подразделения «Ветераны».

«Работали на Сватовском направлении в Луганске, это Новоселовка, Куземовка, Попов лес. Штурмовали Авдеевскую промышленную зону в феврале 2023 года. После этого подразделение было перекинуто на Бахмутское направление, когда бунт начался у „вагнеров“ и они оставили позиции и ушли на Ростов. Наше подразделение закрывало правый фланг Бахмута, — рассказывает Палыч, — у меня есть государственные награды, медаль за отвагу, Георгиевский крест интербригады „Пятнашка“. И кони в свое время были..поэтому о конном дворе „Узкое“ я узнал еще в 2020 году».

Военный и его команда помогали реализовывать программу работы с аутистами с сохраненным интеллектом — там Палыч и увидел, что «иппотерапия — это крайне эффективная вещь», поэтому, когда он пришел после службы, то легко согласился опробовать метод на себе.

Иппотерапия — это лечение болезней с помощью верховой езды и общения с лошадьми. Уникальность метода заключается в физическом, психологическом и эмоциональном воздействии на людей, заболевания которых носят неврологические, физические или прочие нарушения.

«Я увидел по себе, что я пришел зажатый, у меня очень много было вопросов со спиной после службы и контузии. И буквально к концу первого занятия я почувствовал, что те мышцы, которые у меня сильно болели, начали расслабляться. Мне это помогает и психологически, и физически избавляться от тех вещей, которые у меня в организме накопились», — говорит Палыч.

Занятия, как правило, проходят «на шаге». Основная задача «ученика» заключается в том, чтобы выполнять на лошади упражнения, которые с каждым разом становятся все труднее: «у нас есть товарищ, у него симметричная ампутация — две ноги и одна рука. И он не может нормально сидеть в седле. Но был придуман выход: он на широком седле катается и может за него здоровой рукой держаться. И он уже дошел до того, что скачет галопом».

По словам Палыча, сейчас он ездит в военные части «как инструктор, на добровольной основе, чтобы учить бойцов и развозить гуманитарную помощь» и всегда рекламирует иппотерапию: «Я знаю, что отклик очень большой. И это меня не может не радовать, потому что и в Штатах, и в Европе есть медицинские исследования, которые доказывают клиническую полезность данного метода работы с посттравматическим синдромом и как метод реабилитации, в том числе и ампутантов. Но у нас таких исследований пока не проводилось. Хотя конюшня в Узком недавно их заказала [cовместно с ПКБ имени Н. А. Алексеева и с нейропсихологами Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского в конном дворе запущена программа исследований благотворного влияния лошади на психику человека — прим. ред]».

«Едем два с половиной часа, чтобы попасть на иппотерапию»

Пятнадцатилетний Рома, которому в детстве диагностировали аутизм, познакомился с конюшней в «Узком» около шести лет назад. Сначала мальчик вместе с классом пришел туда на экскурсию, но позже его семья переехала в Ясенево и ребенок стал проходить терапию раз в неделю. «Уже года два или три он ходит туда. Мы бы и чаще водили, но только с учебой не получается, — рассказывает тетя Ромы Александра. — Для него это очень важно. У него очень серьезный диагноз — атипичный аутизм. Благодаря иппотерапии у него очень развито чувство равновесия и контакт с животными налажен. Он также взаимодействует с тренером, выполняет какие-то задания, так что за это место вообще огромная благодарность».

Для того, чтобы попасть на занятия в Узкое, некоторые семьи едут с другого конца Москвы. Шестнадцатилетний Ваня, у которого, как и у Ромы, врачи диагностировали аутизм, занимается верховой ездой уже восемь лет. «Сначала это была иппотерапия, потом уже конный спорт. В этом году он у меня занял первое место, с удовольствием ходит и общается с лошадьми, — рассказала мама Вани Елена. — С „Узким“ мы знакомы больше года. Занимались там бесплатно, когда была такая возможность, несмотря на то, что они очень далеко от нас. Мы едем только туда два с половиной часа».

«Тренерский состав там очень хороший. Дети все с разными диагнозами, с разными характерами, но они к каждому ребенку находят подход. Есть же дети, которые вообще отрицают контакт с людьми и с животными. Но тут я не видела ни одного ребенка, который не хотел бы идти», — говорит Елена.

«У нас есть адвокаты, но никакую акулу мы нанять не можем»

Сейчас на территории усадьбы начался снос прилегающих к конюшне исторических домов. «Мы уже оставались четыре раза без воды с лошадьми и боимся за сохранность нашей конюшни и безопасность животных, — рассказывает хозяйка конюшни Анна. По ее словам, НКО неоднократно просило у правительства Москвы и Московской области участок, куда можно было бы перевезти лошадей, но «места нигде нет».

В документе, который Минобрнауки направило дирекции конного клуба [есть в распоряжении RTVI], сказано, что между санаторием «Узкое» и АНО «ЦОВЕ «Нескучная физкультура» было заключено соглашение о сотрудничестве, которое действовало с 2018 года. Спустя год этот договор был расторгнут, а аренда территории стала невозможна в связи с «запланированными мероприятиями по сохранению, восстановлению и улучшению» ее состояния, а также «с целью обеспечения сохранности историко- культурной ценности и окружающей среды объекта культурного наследия Усадьба „Узкое“». Кроме того, на территории «смежной с территорией, ранее используемой АНО «ЦОВЕ „Нескучная физкультура“, планируется строительство гостевого комплекса Посольства Республики Беларусь».

«Учитывая изложенное, а также принимая во внимание позицию ФНКЦ РР [Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии — юрлицо санатория „Узкое“ — прим.ред.], рассмотрение вопроса о согласовании предоставления в безвозмездное пользование либо в аренду АНО «ЦОВЕ „Нескучная физкультура“ испрашиваемых объектов недвижимости, а также части федерального земельного участка с кадастровым номером 77:06:0008009:160, не представляется возможным», — говорится в документе.

RTVI направил запрос в Министерство образования и науки России, но на момент публикации ответа не получил.

«Все, что было вложено, оно останется здесь. А лошади? Я их не могу переставить даже ни в один клуб. Нас не примут с нашей социальной деятельностью, потому что нужны площадки», — говорит она. Требование Министерства науки и образования о прекращении деятельности НКО в силу пока не вступило — официальное слушание по нему состоится 18 сентября.

«У меня юридически нет понимания, как мы его пройдем без поддержки общественного мнения и без возможности договориться все-таки о каком-то мировом соглашении с Министерством образования. Потому что социальная деятельность, она вся доказуема», — говорит Анна.

На вопрос корреспондента RTVI, есть ли у них юридическая поддержка, Анна отвечает: «Как вы думаете, дорогие у нас адвокаты? Есть. Но они свою работу делают формально, а никакую акулу нанять у нас нет возможности. Так что пока будем работать как можем».