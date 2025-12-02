1 декабря в Каире открылась международная выставка вооружений EDEX 2025. Мероприятие лично курирует президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, пришедший к власти в стране в результате военного переворота. На форуме в этом году работают и ведущие российские оборонные компании. Ждать ли от этого события более тесного военного сотрудничества между Россией и Египтом — в материале RTVI.

Самая крупная выставка военных технологий на африканском континенте EDEX 2025 идет в Каире с 1 по 4 декабря. Россию на мероприятии представляют, в частности, «Рособоронэкспорт» и «Алмаз-Антей».

Египет — ключевой оборонный рынок региона, представляющий большой интерес для российских компаний. Научный сотрудник ИМЭМО РАН Ибрагим Ибрагимов рассказал RTVI, что перед россиянами на EDEX 2025 могут стоять как минимум три задачи:

Закрепиться на египетском рынке за счет модернизации вооружений, ранее проданных Каиру. За последние годы Египет приобрел у России в том числе самолеты, вертолеты и комплексы ПВО. Они требуют сервисного обслуживания, доступу к которому осложнен антироссийскими санкциями.

Локализовать военное производство в Египте. Каир стремится к увеличению собственной доли в импорте вооружений, а Москва готова предложить относительно гибкие схемы сотрудничества в этой области.

Выйти через Египет на другие африканские рынки.

Египет представляет собой одну из крупнейших военных сил в Африке и на Ближнем Востоке. Согласно оценкам Military Balance 2025, состав действующих военнослужащих Египта насчитывает почти 450 тысяч человек. Больше в регионе только у Ирана.

Сегодня российско-египетские отношения в военной сфере развиваются «в формате устойчивого, но ограниченного сотрудничества», сказал Ибрагимов. Если в прошлых десятилетиях Россия была одним из ключевых поставщиков оружия для Египта, то теперь роль Москвы для Каира в этой сфере снизилась: связи между ними поддерживаются, но новых масштабных закупок вооружений из России нет.

В то же время Египет продолжает пользоваться российской военной техникой, и поэтому Москва остается для Каира важным партнером по сервису, ремонту и поставках комплектующих, подчеркнул эксперт. В том числе за счет модернизации ранее поставленных систем военное сотрудничество между Россией и Египтом проявляется в «более точечных, аккуратных формах».

«Это, конечно, не упадок, но и не тот взрывной рост, который начался десятилетия назад», — подчеркнул Ибрагим Ибрагимов.

Ключевой военный партнер Египта на сегодняшний день — это США, говорится в докладе Military Balance 2025. Однако это не мешает Каиру поддерживать военные связи с Россией, Германией, Францией и Италией.

Сотрудничество Египта с поставщиками вооружений из разных регионов создает «широкий портфель партнерств» Каира в оборонной области, сказал Ибрагимов. Каир заинтересован в том, чтобы удержать на своем оборонном рынке большое количество поставщиков. Между тем эксперт признал, что из-за подобной стратегии компании из Европы, США и Азии постепенно вытесняют Россию с оборонного рынка Египта.

В то же время, по словам Ибрагимова, Москва ищет свою нишу «в новой структуре международных связей Каира», чтобы стать важным игроком для Египта — хотя и не определяющим. Египет же, будучи самостоятельным игроком, в том числе благодаря своей «многовекторной стратегии» не станет для России «новой Сирией» в ближневосточном регионе, считает эксперт.

«Можно ли говорить, что Египет становится „главным партнером“ России в регионе и „заменяет“ Сирию? По сути — нет, это разные типы взаимоотношений. Сирия долгие годы была для России военным плацдармом и витриной силы. Даже после падения режима Асада и переформатирования сирийского поля Россия стремится сохранить военное присутствие и влияние, но ресурс на это сокращен», — рассуждает Ибрагим Ибрагимов.

По его мнению, Россия и Египет, скорее, движутся в сторону более плотных экономических отношений. Эксперт напомнил, что сегодня Москву и Каир объединяют три «опоры»: строительство АЭС «Эль-Дабаа», проект российской промышленной зоны возле Суэцкого канала и рекордный товарооборот в 2024 году с крупными поставками российского зерна на египетский рынок.