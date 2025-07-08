В Рио-де-Жанейро завершился 17-й саммит БРИКС под председательством Бразилии. Самым громким инфоповодом по его итогам стала угроза Дональда Трампа ввести новые торговые тарифы против объединения. Лидеры блока по-разному отреагировали на слова президента США — вплоть до его резкой критики со стороны президента Бразилии.

Обмен «любезностями» между Лулой и Трампом

В первый день саммита в Рио-де-Жанейро лидеры БРИКС опубликовали совместную декларацию, в которой не только осудили военные удары по Ирану в ходе недавней войны с Израилем, но и завуалированно раскритиковали «неизбирательное повышение тарифов» Дональдом Трампом. При этом имя президента США в тексте не упоминается.

Спустя несколько часов после публикации документа Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил БРИКС в «антиамериканской политике» и пригрозил 10-процентными пошлинами тем странам, которые поддерживают объединение.

В чем именно выражаются антиамериканские настроения БРИКС, Трамп не пояснил. Впрочем, позже источник Reuters сообщил, что Белый дом не намерен немедленно вводить дополнительные тарифы против стран-участниц объединения, однако будет действовать таким образом, если сочтет политику какого-либо государства из БРИКС «антиамериканской».

Острее всех на тарифную угрозу Трампа отреагировал глава страны-хозяйки саммита БРИКС. По окончании мероприятия в Рио-де-Жанейро президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва упрекнул своего американского коллегу за «крайне ошибочное и безответственное» поведение «в социальных сетях».

«Мир изменился. Нам не нужен император. Мы — суверенные страны», — подчеркнул Лула да Силва.

Бразильский президент также раскритиковал решение НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП, что является одним из главных требований Трампа к европейским союзникам. Обеспокоенность глобальным ростом трат на вооружение была также упомянута в совместной декларации лидеров объединения.

Лула да Силва назвал БРИКС «группой стран, которая хочет найти другой способ организации мира с экономической точки зрения», и добавил, что мировой торговле нужны альтернативы американскому доллару.

Снижение зависимости от американской валюты — одна из целей БРИКС. Трамп еще зимой призывал страны объединения отказаться от попыток заменить доллар, грозя в противном случае ответом в виде 100-процентных тарифов.

Не обошлось и без критики в адрес Лулы да Силвы со стороны Трампа. Президент США в заключительный день саммита в Рио решил вступиться за бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, которого из-за схожести с ним в политических взглядах в СМИ прозвали «тропическим Трампом».

«Бразилия поступает ужасно с бывшим президентом Жаиром Болсонару», — написал Трамп в Truth Social.

На президентских выборах 2022 года Болсонару уступил действующему президенту Лулу да Силве. В результате сторонники Болсонару выступили с протестом и штурмовали административные здания, что напомнило захват трампистами американского Капитолия. В Бразилии бывшего президента страны обвинили в организации госпереворота. Трамп сравнил это с охотой на ведьм и призвал оставить Болсонару в покое.

Другие реакции на угрозу Трампа

Остальные страны-члены БРИКС ответили на тарифную угрозу Трампа мягче, чем бразильский лидер. Как отмечает Reuters, многие государства, связанные с объединением, все еще сильно зависят от торговли с США.

Так, представитель министерства торговли ЮАР Камил Алли заявил, что его страна не настроена против США и по-прежнему хочет вести переговоры о торговом соглашении с Вашингтоном. Между тем президент ЮАР Сирил Рамафоса отнесся к заявлению Трампа куда более неодобрительно.

«Очень разочаровывает, что, когда есть такое позитивное коллективное проявление, как БРИКС, находятся и те, кто видит его в негативном свете и хочет наказать его участников. Этого не может быть и не должно быть», — сказал Рамафоса по окончании саммита в Рио.

В Китае заявили, что БРИКС не стремится к конфронтации с какой-либо страной за пределами блока. Отвечая на вопрос журналиста о новой тарифной угрозе Трампа, официальный представитель МИД Китая Мао Нин напомнила позицию Пекина, согласно которой «в торговой и тарифной войнах победителей нет».

О том, что работа в рамках БРИКС не направлена против третьих стран, сказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, предупреждение Трампа о введении тарифов показывает, что модель глобализации во главе с США больше не работает.

Без Путина и СИ

17-й саммит БРИКС 2025 прошел в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. В числе мировых лидеров на мероприятии присутствовали президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Объединение БРИКС было основано в 2009 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, затем к ним присоединилась Южная Африка. В прошлом году в блок вошли еще пять стран: Индонезия, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В состав объединения официально приглашена Саудовская Аравия, но она пока что участвует в статусе страны-партнера БРИКС — созданной в 2024 году категории, куда входят еще 11 государств.

На двухдневной встрече отсутствовали главы двух стран, стоявших у основания объединения, — Китая и России.

Председатель КНР Си Цзиньпин не приехал на саммит БРИКС впервые с тех пор, как возглавил Китай в 2012 году, отправив вместо себя в Рио премьера Ли Цяна. По данным источников South China Morning Post, Пекин объяснил это проблемами в расписании. Собеседники газеты также обратили внимание на то, что Си уже дважды виделся с Лулой да Силвой за менее чем год.

Владимир Путин также не присутствовал в Бразилии, в которой действует юрисдикция Международного уголовного суда, выдавшего в 2023 году ордер на арест российского президента. Путин выступил на саммите по видеосвязи, а российскую делегацию в Рио в итоге возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Мероприятие должен был посетить и президент Ирана Масуд Пезешкиан, однако из-за эскалации боевых действий на Ближнем Востоке вместо него в Бразилию поехал глава иранского МИД Аббас Аракчи.