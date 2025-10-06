Любовь родилась и выросла в маленьком городе на Украине, а Александр — в Молдове. Обоих судьба забросила в Канаду, там они познакомились и завели семью. А потом поняли, что хотят жить в России, где никогда не были. RTVI рассказывает, почему соотечественники из Канады выбрали для жизни маленькую деревню в Липецкой области и как их появление изменило жизнь во всей округе.

Деревня Стерляговка находится в Липецкой области недалеко от «русского Иерусалима» — города Задонска. Вокруг Стерляговки — сплошные поля и леса, сама деревня, по данным переписи 2020 года, насчитывает всего 23 жителя, пятеро из которых — соотечественники, переселившиеся из Канады в 2021 году — Любовь, Александр и трое их детей.

Супруги говорят, что это не они выбрали Липецкую область, а она выбрала их. Александр вспоминает: сначала они хотели купить землю и строиться самостоятельно с нуля, но когда чертеж уже был готов, цены взлетели настолько, что денег на полноценный дом могло уже не хватить. Тогда Любовь увидела дом в Стерляговке — его несколько лет подряд то выставляли на продажу, то снова снимали.

«Там на въезде растет облепиха, калина — на фотографиях все было в цвету, и деревянный сруб с фронтоном. Нам понравилось — мы приехали, отдали задаток и пошел процесс», — рассказывает Александр.

После покупки выяснилось, что в Стерляговке землю испокон веку не межевали, так что все участки существуют номинально — и заняться вопросом пришлось соотечественникам из Канады.

«Пришлось всех размежевать вокруг, целую одну улицу в нашей деревне, хотя у нас она всего одна. Получается, подтолкнули процесс», — говорят супруги. По их инициативе в Стерляговке появился и хороший интернет по оптоволокну — так одна инициативная семья смогла помочь всей деревне.

«Подталкивать процесс» семье не привыкать — после нескольких эмиграций, жизни в чужих странах и попыток там устроиться Любовь и Александр верят, что нужно все время двигаться вперед.

Из Донбасса через Англию в Канаду

Любовь — уроженка Донецкой области, маленького города Красногоровка, который она сама называет поселком городского типа. «Его, кстати, недавно освободили, это уже российская территория», — говорит Любовь.

Тогда, на излете девяностых, на светлое будущее в Красногоровке особенно не надеялись, жизнь была непростой, так что молодежь стремилась уехать в города покрупнее, а еще лучше — в дальнее зарубежье.

В 1997-м и Любовь в поисках лучшей жизни уехала в Великобританию по программе международной христианской организации Ellel Ministries. Там она жила в пригороде Ланкастера на северо-западе Англии и работала в местном «санатории», ориентированном на духовные практики.

Когда годичный контракт на жизнь и работу в Великобритании подошел к концу, Любовь попросила отправить ее по аналогичному контракту уже в Канаду.

В 1999 году британские друзья Любови сделали ей подарок на Новый год — купили билеты в Донецк, чтобы она могла повидать семью. «Я прилетела домой, и родители мне сказали, мол, жизнь очень тяжелая, устраивайся там, устраивай свою жизнь, и — если получится — перевози нас», — вспоминает Любовь. Правда, перевезти родителей ей так и не пришлось.

По возвращении в Канаду Любовь стала узнавать, какие есть возможности для того, чтобы остаться в стране. Оказалось, что тогда в Канаде действовала программа, по которой местные семьи могли приглашать к себе иностранцев для проживания и заботы о детях — после двух лет такой работы можно было подать документы на получение резидентского разрешения.

Так и получилось: Любовь, хоть и не сразу, но нашла порядочную семью, с которой они дружат до сих пор, и в начале нулевых получила все необходимые документы, чтобы жить в Канаде и ни от кого не зависеть.

Дейт через Mail.ru

«Познакомились, стали жить вместе», — сурово отвечает Александр на вопрос о том, как они с Любовью встретились и решили создать семью. Позже он все же оттаивает, рассказывает о себе: родился в русской семье в Кишиневе, жил в Молдове почти до 30 лет, получил два высших образования, знал четыре языка, работал в англоязычных компаниях.

Александр вспоминает, что девяностые сильно ударили по бывшим союзным республикам — тогда молодежь стало «вымывать» из Молдовы, уехали многие друзья, и они постоянно звали его в Канаду, куда переезжали сами.

«Когда случились 90-е, к нам потекли вот эти сизые «окорочка Буша», как мы их называли, масло Rama… А им туда потекли мозги, стала появляться вишня из Чили, клубника из Перу, манго из Зимвабве, из Израиля какие-то бананы. То есть они стали жить лучше. Тут, на этом континенте, на этой большой земле стало плохо, все сыпалось, разрушалось, война, гибли люди. А там стало жить хорошо», — говорит Александр.

Отъезд единомышленников и друзей Александр называет причиной своей первой эмиграции. Год с небольшим Александр прожил в Монреале, а потом перебрался в Торонто, где и встретил свою Любовь.

«Получилось так, что мы встретились, у нас был дейт (свидание — прим. RTVI) по интернету, и вот с тех пор мы живем вместе. «Знакомства Mail.ru» — известнейшее приложение за границей. Это был просто писк. Конечно, там много своих англоязычных приложений, но русские терлись обычно на русскоязычных платформах. И вот через нее как-то мы состыковались, встретились вечером и поехали домой», — говорит он.

И Любовь, и Александр тогда уже были взрослыми людьми, и никаких «розовых очков» у обоих не было. Любовь вспоминает, что они обсуждали, какой хотят видеть семейную жизнь, потому что сама Любовь успела побывать замужем за канадцем и западные стереотипы о семейной жизни и равноправии ей были не близки.

«Когда мы поехали в свадебное путешествие с первым мужем, он его наперед оплатил, но потом мы с ним сели и все это расписали: сколько лет я должна буду ему выплачивать ежемесячно за свадебное путешествие. Потом еще плюс за аренду, плюс еда — и получается, что почти все деньги, что я зарабатывала, я выплачивала своему законному супругу», — вспоминает Любовь.

В семейной жизни с Александром все оказалось иначе. Спустя семнадцать лет у супругов трое детей — два сына и дочь.

Подальше от наркотиков и либерализма

Именно дети стали поворотным моментом для Любови и Александра: с их появлением супруги стали больше обращать внимание на те нарративы, которые набирали популярность в Канаде.

«В 2012-м родился старший, в 2013-м дочь, потом в 2015-м младший. Мы стали все больше и больше ощущать, что полезла эта повестка. Мы стали узнавать истории, что в таком-то классе они продают там косячки, в таком-то еще что-то, марки продают, дети-дилеры. То есть наркотизация набирала обороты», — рассказывает Александр.

В итоге супруги решили не отдавать детей ни в детский сад в Канаде, ни в школу — образованием родители занимались сами. Александр работал в IT, а Любовь училась сначала на подросткового психолога, а потом на специалиста по общественной политике, и занималась детьми. И все же,чем старше становились дети, тем сильнее крепло убеждение супругов в том, что нужно уезжать — в Россию.

Любовь говорит, что для нее переломным моментом стал 2014 год, когда на Донбассе начались боевые действия. «Такой несправедливости я раньше не видела. Я себя почувствовала частичкой этого всего, захотела вникнуть в ситуацию, что происходит, потому что я знала, что мы русские, жили в Донецке, разговаривали на русском языке. Да, я была украинка, но я русская украинка, я всегда это знала, я так себя идентифицировала. А тут мне говорят совершенно другое», — вспоминает она.

Освещение конфликта в канадских СМИ, по ощущениям Любови, сильно отличалось от того, что она знала о родном крае — донецких шахтеров там называли террористами, которые держат в заложниках население региона, а про жертвы со стороны гражданского населения не говорили, а если и упоминали, то даже погибших детей называли террористами.

«Этот конфликт вскрыл для нас тот факт, что демократическая страна — она далеко не демократическая, либерализм — это совершенно другой зверь, который может страшно оскалиться, когда на его темную сторону зайдешь. И там не будет разницы, ребенок ты, женщина, старик или еще кто-то. Все это было как ушат холодной воды, я проснулась от какого-то сна», — говорит Любовь.

При этом Любовь говорит, что благодарна Канаде — и за возможности, которые там появились, за шанс задаться вопросами, которые не пришли бы ей в голову, живи она в маленьком городе на Донбассе или в деревне в России. Потому что именно в Канаде супруги осознали себя русскими.

«У меня в голове была такая картина, что, живя в Канаде, мы ходим по горящим углям, и это только вопрос времени, когда этот горящий уголь зацепит какую-то одежду — и мы просто сгорим. Поэтому там мы себя осознали русскими, много людей себя там не осознают, и они просто растворяются в этом котле, принимают на себя какую-то другую идентичность. А мы себя там осознали русскими, вот за это я Канаде благодарна», — говорит она.

В итоге супруги переехали в Россию в 2021 году. «Мы сюда ехали как Харрисон Форд в поисках Грааля: вдруг открылся путь», — смеется Александр. Он вспоминает, что к моменту их приезда в Россию, дом в Канаде еще не был продан, и семья не была уверена, что все сложится. К тому же в России, пока они не получили гражданство, были некоторые сложности с покупкой дома. «Нас еще рассматривали как граждан недружественного государства», — добавляет Любовь.

Западный сервис в липецкой глубинке

Дом в Стерляговке Любовь с Александром выбрали добротный, просторный, с большим камином и двумя теплыми этажами. Внутри до сих пор пахнет свежим деревом. Два этажа внутри отделаны со вкусом, под стеклом — собственная библиотека, в которой есть и книги по истории России, и по социологии, и по философии, и целый стеллаж детских книг. В кухне на стене висят англоязычные плакаты классических советских фильмов — «Александр Невский», «Баллада о солдате», «Летят журавли», «Тихий Дон». Там же притулился портрет Сталина.

Хотя деревня маленькая, в округе есть все для жизни — магазины и пункты выдачи маркетплейсов в соседнем селе, хороший интернет. Школа, в которую ходят дети Любови и Александра, хорошо отремонтирована, внутри — сенсорные доски и все необходимое оборудование, светлые классы и, что для бывших канадцев оказалось немаловажно, «все на виду».

В Россию супруги смогли перевезти и родителей Любови — так реализовалась ее многолетняя мечта дать им лучшую жизнь.

В соседней деревне Большой Мечек Любовь и Александр в апреле 2024 года открыли гостевой домик и баню, в которую может приехать настоящий пар-мастер. Хотя баня, как и домик, каркасная, в ней можно устроить полноценное русское парение, говорит Любовь.

Домик стоит на возвышении, у крутого склона расположена костровая площадка и четыре деревянных кресла с видом на реку Воронеж и заповедник. Вокруг стоит тишина и умиротворение — Любовь объясняет, что на этом и основывается концепция отдыха, которую они задумывали.

«Наша концепция отдыха — это не шумные вечеринки, у нас само место способствует тому, чтобы какая-то тишина была. Ты настолько погружаешься в панорамный вид с высоты холма на реку и на заповедник, что там потом и желания нет «гудеть»», — говорит Любовь.

В гостевом домике есть небольшая металлическая печка, которую топят дровами, и несколько электрокаминов, современная кухня с посудомойкой и всем необходимым, две спальни, гостиная с большим диваном, панорамные окна с видом вдаль. Любовь поспешно убирает ведра и чистящие средства — немногочисленные следы недавней уборки, потом они с Александром вешают на веранде мягкие качели.

«К нам приезжают из Москвы, Курска, Тамбова, Липецка, само собой Воронежа. И мы смотрим, что люди приезжают семейные, люди благодарны нам за то, что нас отличает: на Западе вся сфера обслуживания отточена, она действительно клиентоориентирована. Очень много людей в России уже попутешествовали, увидели, что к чему. Они требовательны, они хотят, чтобы их так обслуживали, потому что это приятно. И еще приятнее, когда это делается искренне», — объясняет Любовь.

Искренность в этой семье действительно чувствуется — и в том, как они общаются друг с другом, и в том, как они стремятся вести дела. Вокруг гостевого дома и бани даже нет забора — супруги не хотели, чтобы простор, который им понравился этой земле, чем-нибудь ограничивался.

Любовь признается, что их гостевой дом не из самых дорогих, но и не дешевый. В выходные и праздники провести здесь день стоит 15 тыс. руб., а в будни — 13 тыс. Пока загрузка неравномерная — бывают месяцы, когда забронировано 70% дат, а бывают такие, как сентябрь — когда броней всего 30%. Тем не менее на новогодние праздники домик уже заказан, говорит Любовь.

Нужны люди с ценностями и детьми

В будущем супруги мечтают о расширении — поставить еще несколько домов на живописной липецкой земле. Любовь уже сейчас ведет блог о том, как они с супругом переживают очередную для себя эмиграцию — третью для Любови и вторую для Александра.

Среди подписчиков Любови много иностранцев — друзей, которых она завела в Англии и Канаде, в том числе и не русскоязычных. Жизнь в России их интересует в равной мере.

Любовь говорит о том, что она хотела бы видеть, как оживает русская деревня, и что иностранцы могли бы оказаться большим подспорьем в этом деле. Жизнь в Стерляговке так понравилась Любови и Александру, что они связались с главой района Александром Плотниковым и вместе с ним добились того, чтобы Хлевенский район Липецкой области, где они живут, включили в число пилотных регионов для переселения по указу президента №702 — о гуманитарной поддержке иностранцам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Пока же к супругам в гости приезжают друзья и из Европы, и из Канады. Любовь и Александр видят свою миссию в том, чтобы сделать регион привлекательным не только для туристов, но и для тех, кто хочет здесь поселиться.