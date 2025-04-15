19 апреля в Омане пройдет второй раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Тегерана. Однако до повторного визита в Маскат глава МИД Ирана Аббас Арагчи посетит Москву. В Кремле и на Смоленской площади подтвердили визит, но не рассказали детали. Впрочем, в МИД Исламской республики сообщили, что Арагчи едет в Россию «за консультациями» после первого раунда переговоров с США. Подробнее — в материале RTVI.

Составной маршрут

19 апреля в Омане состоится второй раунд переговоров между представителями Тегерана и Вашингтона. Однако до этого глава МИД Исламской республики Аббас Арагчи заедет в Москву.

«Мы проинформируем вас, если такая встреча состоится. Но он действительно будет в Москве», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, состоятся ли переговоры Арагчи и российского лидера Владимира Путина.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что представители Ирана встретятся с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Ожидаем иранских коллег, запланированы переговоры с Сергеем Викторовичем Лавровым, а также встречи с российскими официальными лицами», — сообщила она ТАСС.

Представитель иранского МИД Исмаил Багаи объяснил, что Арагчи летит в Москву, чтобы «проконсультироваться с российской стороной».

После того, как 12 апреля в столице Омана Маскате прошли первые переговоры Ирана и Соединенных Штатов, иранские официальные лица активизировали свои контакты с Москвой. Так, недавно назначенный постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи уже встретился со своим российским коллегой Михаилом Ульяновым.

«Мы договорились продолжить традиционно тесное сотрудничество между нашими дипломатическими миссиями», — рассказал Ульянов 14 апреля.

Также постпред России при международных организациях отметил, что ситуация «еще не созрела» для того, чтобы проводить очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе в Вене.

«Сначала США и Иран должны прийти к общему выводу, что стратегические соглашения нуждаются в дальнейшей практической проработке», — написал он на своей странице в Х (бывший Twitter).

Кроме того, 14 апреля в Москве прошло заседание Группы друзей в защиту Устава ООН. Перед этим замминистра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади встретился с замглавы МИД России Сергеем Вершининым. Как пишет агентство IRNA, на встрече присутствовал и посол Исламской республики в Москве Казем Джалали.

Не совсем прямые

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном в Маскате длились около трех часов. С американской стороны в них участвовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а с иранской — глава МИД Арагчи.

«Спецпосланник Уиткофф подчеркнул доктору Арагчи, что у него есть инструкции от президента [США Дональда] Трампа разрешить разногласия между нашими странами путем диалога и дипломатии, если это возможно. Эти вопросы очень сложные, и прямая коммуникация спецпосланника Уиткоффа стала шагом вперед в достижении взаимовыгодного результата», — сообщили в Белом доме.

Впрочем, слово «прямая» тут не совсем подходит. Дело в том, что делегации находились в разных комнатах, а глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, как пишет Reuters, «курсировал» между ними.

В Тегеране подчеркнули, что в опосредованных переговорах нет ничего необычного. По словам представителя иранского МИД, проведение прямых переговоров в обстоятельствах, когда одна из сторон настаивает на том, чтобы использовать язык силы, «бесполезно и неприемлемо» для Ирана.

Следующий раунд пройдет 19 апреля в том же Маскате, хотя были слухи, что делегации Вашингтона и Тегерана может принять Рим. Об этом, в частности, сообщило издание Axios со ссылкой на источники, а также министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.

Не свернут ядерную программу

Сейчас все внимание будет приковано к следующему раунду в Омане. Впрочем, еще во время первых непрямых переговоров 12 апреля Иран заявил, что не будет сворачивать свою ядерную программу.

Как пишет The Tehran Times, Аббас Арагчи и Стив Утикофф обменялись как минимум 10 письменными сообщениями.

«Арагчи подчеркнул, что Иран хочет заключить соглашение, в котором в выигрыше все стороны. Иран ни при каких обстоятельствах не согласится свернуть свою ядерную программу. Однако он заявил, что страна будет готова предпринять шаги для предоставления гарантий против милитаризации своей ядерной деятельности», — отмечает издание.

При этом глава МИД Исламской республики заявил, что МАГАТЭ будет единственной международной организацией, у которой останется доступ к ядерным объектам. Взамен Тегеран хочет частичного снятия санкций. Арагчи добавил, что для продолжения переговоров необходимо рамочное соглашение. Если Соединенные Штаты будут против предложения Ирана, тогда Вашингтон должен предоставить альтернативу к следующему раунду, пишет The Tehran Times.

Издание добавляет, что Уиткофф, со своей стороны, признал, что США необходимо пойти на уступки, но не упомянул ни сворачивание иранской программы по обогащению урана, ни ядерную сделку. The New York Times также отмечает, что спецпосланник Трампа не настаивал на отказе Тегерана от своей ядерной программы. Вместо этого внимание уделялось тому, чтобы Иран не превращал имеющийся материал в оружие.

Ядерные разногласия

Отношения между Тегераном и Вашингтоном за последние несколько лет сильно ухудшились. Свою роль в этом сыграл развал Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Ядерная сделка была заключена в 2015 году. С одной стороны, в ней участвовал Иран, а с другой — пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Россия, Китай, Франция и Великобритания) плюс Германия. Однако Трамп во время своего первого президентского срока (в 2018 году) в одностороннем порядке вывел страну из СВПД и ввел санкции против Тегерана. В рамках сделки Иран обязался как минимум до 2030 года не обогащать уран выше 3,67% и за 15 лет сократить объемы обогащенного урана на 98%. В 2019-м Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение своих обязательств. В 2023 году Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран превзошел согласованные лимиты в 18 раз. К тому же специалисты МАГАТЭ обнаружили на иранском заводе в Фордо частицы урана, обогащенные на 83,7%, — значение, близкое к оружейному. Власти Ирана отозвали аккредитацию у нескольких специалистов агентства, которые проверяли ядерные объекты на территории страны.

После развала СВПД в Вене прошло несколько раундов переговоров, чтобы восстановить сделку, но они не увенчались особым успехом.

В марте 2025-го Трамп предупредил, что, если страны не смогут договориться по ядерной программе, с Ираном «произойдут очень плохие вещи». После этого в интервью NBC News американский лидер пригрозил иранцам бомбардировками, «которых они раньше не видели».

Сейчас Трамп хочет заключить сделку, чтобы, как отмечает NYT, «продемонстрировать свои навыки ведения переговоров» и не допустить перерастания напряженности между Ираном и Израилем в более интенсивный конфликт.

«Я хочу, чтобы Иран был прекрасной, великой, счастливой страной, но у них не может быть ядерного оружия», — заявил Трамп в преддверии первого раунда переговоров в Омане.