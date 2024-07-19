Министерство внутренних дел России (МВД) подало регрессный иск к троим бывшим сотрудникам межмуниципального отдела МВД «Усольский» Иркутской области, которые были осуждены в 2021 году за пытки жительницы Приангарья Марины Рузаевой. Адвокат Яков Ионцев, защищавший Рузаеву при поддержке правозащитной организации «Общественный вердикт»*, рассказал RTVI, что такое «регрессный иск» и объяснил, почему такая практика почти никогда не применяется в российском правовом поле.

О том, кто и на каких основаниях имеет право подать регрессный иск к лицу, причинившему вред, говорится в ст. 1081 ГК России, однако «проще пояснить на примере, рассказал RTVI Ионцев. «Допустим, вы сдали машину в автосервис, мастер поехал на ней кататься и разбил. Вы взыскали с автосервиса компенсацию за повреждения. После этого автосервис подает иск к своему мастеру и требует возместить компенсацию, которую автосервис по вине мастера был вынужден выплатить. Вот этот иск сервиса к мастеру — это регрессный иск», — объяснил адвокат.

Он добавил, что «по такой же логике» МВД выплатило компенсацию в размере 500 тысяч рублей за незаконные действия своих сотрудников, а теперь «требует с виновных эту компенсацию возместить».

«Иски, подобные иску по делу Рузаевой, для МВД выигрышные, потому что вытекают из приговора, который установил вину сотрудников. Вопрос только в исполнении решения суда по такому иску», — считает Ионцев.

Он также рассказал, что в некоторых случаях «оснований для регрессивного иска может не быть», либо они могут быть спорными — «например, когда сотрудник не выполнил какую-то свою обязанность, но неясно, имел ли он реальную возможность ее выполнить».

Практика подачи регрессных исков к сотрудникам правоохранительных органов в России достаточно редкая, но такие прецеденты все же есть, рассказал Ионцев. «Обычно казна выплачивает компенсацию и на этом все заканчивается. Собственно, так случилось и по делу Рузаевой — осужденные успели отбыть наказание прежде, чем МВД подало иск», — добавил правозащитник.

По словам Ионцева, говорить о становлении этой практики пока рано, так как регрессивные иски остаются «единичными случаями», но в будущем они смогут отразиться на эффективности расследований уголовных дел.

Адвокат рассказал, что сейчас нередки случаи, когда «следствие выносит какое-то решение — в типичном случае отказ в возбуждении уголовного дела или приостановлении расследования — но потом оно отменяется, вновь выносится и так по кругу». Однако такая практика может пойти на убыль, если удастся «поставить на поток взыскание компенсации [по регрессивному иску] за отмененные — а, значит, незаконные решения».

Дело Марины Рузаевой

Второго января 2016 года сотрудники межмуниципального отдела МВД «Усольский» Станислав Гольченко, Александр Корбут и Денис Самойлов пришли в дом к Марине Рузаевой, а затем увезли женщину в отдел под предлогом опроса об убийстве мужчины, проживавшего в соседнем доме.

Уже в участке, после входа в кабинет, Рузаеву попросили снять обувь, а затем — приковали женщину и более пяти часов заставляли назвать имя убийцы ее соседа. По словам женщины, ее били электрошокером, избивали по голове и телу до потери сознания и надевали ей на голову полиэтиленовый пакет.

Спустя несколько часов пыток Рузаевой предъявили для опознания одного из задержанных и сняли отпечатки пальцев. В разговоре с «Общественным вердиктом»* женина рассказала, что один из сотрудников пригрозил ей, что «если она пикнет [о произошедшем], то они знают, где она живет, где живут все ее близкие, и что уничтожат всех».

После того, как сотрудники правоохранительных органов так и не добились нужных показаний, Рузаеву отпустили домой. Впоследствии женщина обратилась за помощью к медикам, которые зафиксировали у нее электроожоги, повреждение позвоночника, ушибы мягких тканей головы, шеи, грудной клетки, голени и предплечья, ягодиц, бедер.

Третьего января 2016 года Рузаева обратилась в полицию, которая начала внутреннюю проверку по факту произошедшего. Спустя месяц — 4 февраля 2016 года — по факту применения пыток к 35-летней многодетной матери в Следственном комитете Приангарья следователь Сергей Лысых возбудил дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК). До суда дело дошло только спустя почти четыре года — с 2016 года следователи прекращали дело о пытках несколько раз.

Что стало с фигурантами дела

Полицейских, которые участвовали в пытках уволили из органов правопорядка. В декабре 2018 года СК возбудил дело о фальсификации доказательств (часть 3 статьи 303 УК) по делу Рузаевой. Обвинения были предъявлены следователю Сергею Лысых, который сфальсифицировал доказательства в пользу полицейских, пытавших женщину. По версии следствия, зимой 2016 года Лысых указал в трех протоколах данные понятых, которые на следственных действиях не присутствовали, а также подделал их подписи. Кроме того, Лысых обвиняли в том, что он подменил верхнюю одежду Рузаевой, на которой остались следы электрошокера, и выбросил лавку к которой пристегивали женщину наручниками, чтобы скрыть доказательства применения к ней спецсредств.

Лысых получил три года условно при испытательном сроке в два года. Свою вину он признал лишь частично и пытался обжаловать приговор, но Усольский городской суд оставил его без изменений. По словам Ионцева, представлявшего сторону Рузаевой в суде, приговор Лысых «можно назвать судебным прецедентом», так как «чаще всего сотрудников СК судили за взятки», а фальсификация документов — «очень редкий случай».

Весной 2019 года Кировский районный суд Иркутской области удовлетворил ходатайство регионального управления СК о возобновлении приостановленного расследования в отношении Гольченко, Корбута и Самойлова, а дело Рузаевой передали в Центральный аппарат Следственного комитета. Летом 2021 года подсудимым были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (пункты «а», «б» части 3 статьи 286 УК).

Экс-полицейский Денис Самойлов был приговорен к четырем годам колонии общего режима, Александр Корбут и Станислав Гольченко — к трем годам и шести месяцам каждый. Также суд постановил выплатить Рузаевой 500 тысяч рублей моральной компенсации за пытки в полиции.

В марте 2021 года Красногвардейский районный суд Крыма удовлетворил ходатайство Гольченко об условно-досрочном освобождении, оставив при этом без изменений дополнительное наказание в виде запрета на право занимать определенные должности. Гольченко был освобожден, отбыв менее двух лет из назначенного ему срока в три с половиной года. Однако позже Верховный суд Крыма отменил это решение и вернул ходатайство на новое рассмотрение.

Обвиняемые своей вины так и не признали. Более того, уже после оглашения приговора один из них высказал угрозы в адрес мужа потерпевшей. Их также повторил и его коллега — действующий сотрудник полиции — который пришел «поддержать» сослуживцев.

Все время, пока шло расследование семья Рузаевой получала угрозы о расправе — неизвестные сожгли машину ее мужа, отравили собаку и подожгли частный дом ее родственников

*Внесены Минюстом России в реестр иноагентов