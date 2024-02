Новость о смерти Алексея Навального сразу вышла в первые заголовки мировых СМИ и ведущих информагентств. Правда, некоторые издания и спустя несколько часов ничего об этом не сообщали.

«Алексей Навальный, лидер российской оппозиции, мертв, сообщает тюремная служба», — передает Reuters. Агентство приводит полный текст сообщения УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. С точно таким же заголовком вышло европейское издание Politico.

«Алексей Навальный, заключенный в тюрьму активист, бросивший вызов Путину, скончался в возрасте 47 лет», — молнирует Bloomberg.

На портале CNN новость о смерти Алексея Навального тоже номер один. Республиканский Fox News первым делом пишет о прокуроре округа Фултон в штате Джорджия Фани Уильямс и ее «неподобающем романе» с юристом Норманом Уэйдом — обвинителем, готовившем дело против экс-президента Дональда Трампа по вмешательству в выборы 2020 года. На втором месте — сообщение про Алексея Навального с заголовком: «Враг Путина найден мертвым в тюрьме «Полярный волк» при загадочных обстоятельствах».

«Мистер Навальный, ярый критик президента России Владимира Путина, находился в российской тюрьме с 2021 года по обвинениям, которые многие считают политически мотивированными», — напоминает BBC.

Смерть Алексея Навального — главная новость германоязычных СМИ. «Российская тюремная администрация сообщает о смерти Алексея Навального», — передает портал Spiegel online, а сразу следом публикует заявление канцлера Германии Олафа Шольца. По его словам, оппозиционер «поплатился жизнью за свое мужество». Немецкий таблоид Bild дает бегущей строкой: «Заклятый враг Путина Навальный умер в заключении».

Испанские (El Pais) и испаноязычные СМИ Латинской Америки тоже переполнены сообщениями о смерти российского оппозиционера. Новость об Алексее Навальном в числе главных ц аргентинской La Nation, мексиканской El Universal, колумбийской El Tiempo, бразильской O Globo, чилийской La Tercera и уругвайской El Observador.

Оперативную онлайн-трансляцию новостей, связанных с реакцией на смерть Алексея Навального, запустил сайт катарского телеканала «Аль-Джазира» — одного из самых влиятельных в арабском мире. В турецкоязычной версии агентства Anadolu сообщений о смерти Навального не было и спустя три с лишним часа.

Новость про Навального — в топе главных новостей англоязычных The Times of India («Заключенный в тюрьму лидер российской оппозиции Навальный мертв, заявляет Кремль») и раздела «Мир» The Japan Times («Алексей Навальный, борец с коррупцией, бросивший вызов Путину, скончался в возрасте 47 лет»). На сайте старейшей японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun к 17.00 по московскому времени последняя новость о России от 16 февраля была посвящена реакции Белого дома на сообщения о предполагаемом «противоспутниковом оружии Москвы». Новостей о Навальном не было.

В китайских государственных СМИ к 16.00 по московскому времени корреспонденты RTVI не обнаружили сообщений о смерти Алексея Навального. В китайском поисковике Baidu, в разделе новостей, последнее сообщение о политике датируется 2021 годом.

Зато гонконгская англоязычная газета The South China Morning Post (ее владелец Alibaba Group) сообщает о смерти Алексея Навального в разделе «В мире». На главой странице сайта новости о смерти российского оппозиционера в первые часы не было.