30 млн человек приняли участие в московских зимних фестивалях. 2 марта завершился последний из них — Масленица. Мэр города Сергей Собянин написал в своем блоге, как прошли мероприятия.

В рамках проекта «Зима в Москве» в столице состоялись фестивали «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Московская Масленица», «Китайский Новый год в Москве», «Московские традиции», а также популярные городские события: парад Дедов Морозов и Снегурочек, Дни студенчества в Москве, «Зимний день Московского спорта» и многие другие.

В феврале на катке ВДНХ состоялся Благотворительный день: вырученные средства от продажи билетов направили в Благотворительный фонд Константина Хабенского, Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», Благотворительный фонд «Линия жизни» и Фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!». В рамках акции «Добрая елка» исполнили более 1700 заветных желаний подопечных 170 московских НКО.

На фестивале «Московское чаепитие» было выпито более 37 тыс. чашек чая «Москва». Во время «Московской Масленицы» съели 120 000 порций блинов. А по «Зимней почте» отправили более 270 000 открыток по всей стране. На территории Московского дворца пионеров открылось семейное пространство, которое за три месяца посетили более 115 тыс. человек. Центром притяжения стал кинокаток, который благодаря искусственному покрытию непрерывно работал в любую погоду. Также жители и гости столицы могли посетить благотворительную ярмарку, покататься на тюбингах и упряжках с хаски.

На Болотной площади работал маркет волшебства, где желающие могли поучаствовать в мастер-классах, посмотреть модные показы и ледовые шоу, прокатиться на настоящем паровозе и покататься на коньках.

В парках столицы для посетителей были организованы иммерсивные спектакли, ледовые шоу и кулинарные мастер-классы. Всю зиму в парках проходили яркие события, среди которых: гастрофестиваль «Вкусные морозы», «Снег и лед», «Голубой огонек», «Стиляги» и многое другое.

Для фестиваля «Снег и лед» в Москву привезли более 600 тонн уральского льда. Горожане могли полюбоваться ледяными арт-объектами. Центральным элементом стал «Ледяной замок чудес» в парке искусств «Музеон» — огромная конструкция с многоуровневыми горками, на которых прокатились более 75 тыс. гостей.

На самом большом в городе катке на ВДНХ желающие могли не только оттачивать свои навыки, но и посмотреть ледовые шоу, поучаствовать в тематических вечеринках, утренних зарядках, ночных катаниях, посетить школу детского катания.

На экскурсиях проекта «Наследие вокруг нас» участники с помощью очков виртуальной реальности могли увидеть интерьеры московских усадеб и других исторических зданий, закрытых для посетителей.