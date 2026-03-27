28 марта Музейный центр «Масловка. Городок художников» представит однодневную выставку «Вадим Сидур: свой среди чужих, чужой среди своих». В центре экспозиции — 22 работы скульптора, обнаруженные спустя 40 лет забвения. Проект будет дополнен лекцией, вечером воспоминаний и разговором о творчестве мастера.

Вадим Сидур работал в Городке художников несколько лет вместе с товарищами по объединению «ЛеСС» Владимиром Лемпортом и Николаем Силисом. Его творчество — уникальное явление в послевоенном отечественном искусстве: несмотря на атмосферу изоляции, в которой оно создавалось, оно было созвучно важнейшим тенденциям современной зарубежной пластики.

К концу 1950-х годов, обвиненный в «формалистических тенденциях», Сидур лишился возможности широко выставлять свои работы в СССР и не получил должного общественного признания на родине. Однако его имя было хорошо известно за рубежом: в 1970—1980-е годы его скульптуры устанавливали в Германии и США.

Для Музейного центра ценным приобретением стали деревянные скульптуры Сидура, созданные в 1960-е годы на даче в подмосковном Алабино. Каждая из них выполнена непосредственно рукой мастера. На выставке также представят работы из частных собраний, расскажут историю 22 потерянных и найденных работ, а также прозвучат воспоминания учеников скульптора.

В программе вечера — выступления ведущего Сергея Озеринина, приглашенного эксперта Натальи Кортуновой (ГМИИ им. А. С. Пушкина), а также художницы Натальи Нольде, поэта и переводчика Георгия Генниса (оба — ученики Сидура) и фотографа Эдуарда Гладкова, друга скульптора.