31% опрошенных россиян готовы специально отправиться в другой город ради посещения книжной ярмарки, показало исследование книжного сервиса КИОН Строки и Московской международной книжной ярмарки, сообщили RTVI в пресс-службе сервиса. Ещё 13% рассмотрят такую поездку, если мероприятие организует любимое издательство или книжный проект.

Опрос также выявил покупательские привычки россиян. 33% респондентов приобретают книги несколько раз в месяц или чаще, ещё столько же — примерно раз в месяц. Главным местом для покупки остаются маркетплейсы (63%), однако книжные ярмарки и фестивали также популярны — их выбирают 62% опрошенных. Крупные книжные магазины посещают 46%, интернет-магазины издательств — 40%.

При выборе книги россияне чаще всего ориентируются на информацию, полученную заранее: 50% сначала видят рекомендацию или упоминание книги онлайн, а затем решают, где её купить. Ещё 21% ищут книги одновременно в интернете и офлайн. Главным поводом обратить внимание на издание становится знакомый автор (52%). На втором месте — рекомендации друзей и знакомых (35%) и аннотация (35%). Блогеры и книжные каналы влияют на выбор 56% опрошенных.

Непосредственно перед покупкой решающую роль играет содержание: 92% назвали интересный сюжет или тему главным критерием. Далее следуют автор (33%), качество издания (29%), отзывы (23%), цена и оформление (по 21%). Возможность полистать книгу перед покупкой важна для 31% респондентов.

Книжные ярмарки способны влиять на спонтанные покупки: 58% опрошенных хотя бы иногда покупали книгу после того, как увидели её на ярмарке или в магазине, а 25% делают это регулярно. Сами ярмарки уже знакомы большинству: 46% посещают их регулярно, 29% бывают несколько раз в год. Главное преимущество таких мероприятий — возможность увидеть большое количество книг в одном месте (50%), а также скидки (50%), атмосфера (48%) и встречи с писателями (35%). Для большинства посетителей ярмарка — это не охота за конкретными изданиями, а возможность познакомиться с новинками, авторами и индустрией в целом.