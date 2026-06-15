Американский певец и продюсер Оливер Три (настоящее имя — Оливер Три Никелл) погиб в возрасте 32 лет при столкновении двух вертолетов в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает CNN Brazil со ссылкой на данные полиции.

Трагедия произошла утром 14 июня в юго-западной части города, в районе Рекрейо-дос-Бандейрантес. По информации властей, два вертолета столкнулись в воздухе, после чего упали. Одна из машин рухнула на стоянку электромобилей, в результате чего загорелись не менее 20 машин. Вторая упала на территорию заброшенной церкви. Погибли все находившиеся на борту — шесть человек.

В одном вертолете находились пять пассажиров, во втором — только пилот. Среди жертв катастрофы — сам музыкант, аргентинский YouTube-блогер Гаспар Прим (Gaspi), музыкальный продюсер Лукас Брито Чавес (известный как Лукас Фрота), а также пилоты Александр Соуза и Чарльз Марсиллак.

Оливер Три находился в Бразилии в рамках мирового турне в поддержку своего четвертого студийного альбома Love You Madly, Hate You Badly, который вышел в апреле 2026 года. Тур стартовал 30 мая в Мехико. 6 июня певец выступил в Сан-Паулу. В ближайших планах были концерты в Европе, Китае, Японии, Новой Зеландии и Южной Африке.

Музыкант известен по хитам Life Goes On, Miss You и When I’m Down. На Spotify у него более 11 миллионов слушателей в месяц, а некоторые треки набрали свыше 700 миллионов прослушиваний. Оливер Три начал карьеру с продюсирования дабстепа, а в 2013 году выпустил дебютный мини-альбом Demons. Известность ему принесло участие в треке When I’m Down диджея Whethan в 2016 году, после чего он подписал контракт с Atlantic Records. В 2018 году мини-альбом Alien Boy принес ему популярность не только в мире электронной музыки, но и в сети.

За день до трагедии певец публиковал в соцсетях сториз из студии с другими музыкантами. Его последний пост был сделан 13 июня.

Бразильские власти проводят расследование причин авиакатастрофы. На месте происшествия работают следователи Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) и криминалисты.

Что нужно знать об Оливере Три

Оливер Три родился в Санта-Крузе (Калифорния). Свои первые уроки игры на пианино он получил в три года, а первый альбом написал уже в шесть. В старшей школе играл и пел в группе, пока не увлекся электронной музыкой и не начал карьеру диджея под псевдонимом Tree. В 17 лет он уже работал со Skrillex, Tyler, the Creator и Фрэнком Оушеном, выступал на фестивалях в Сан-Франциско.

В 2016 году Три прославился благодаря участию в треке When I’m Down диджея Whethan, после чего подписал контракт с Atlantic Records. Настоящую популярность ему принес мини-альбом Alien Boy (2018) и двойной клип All That x Alien Boy, который он сам написал и срежиссировал. Ролик набрал более 50 миллионов просмотров и познакомил широкую аудиторию с его ретро-чудаковатой эстетикой.

Фирменный стиль музыканта — прическа «горшок», розово-фиолетовая ветровка и огромные солнечные очки — стал неотъемлемой частью его образа. В соцсетях, особенно в TikTok, где у него было 15,4 миллиона подписчиков, он прославился эпатажными выходками: катался на гигантском самокате (в 2020 году Три установил рекорд Гиннесса за самый большой в мире кикскутер), залезал в надувной шар, чтобы не подхватить коронавирус, и «купался» в ванне с тысячами электронных сигарет, за что получил прозвище «король вейпинга».

В 2020 году вышел его дебютный полноформатный альбом Ugly Is Beautiful. Позже музыкант выпустил пластинки Cowboy Tears (2022), Alone in a Crowd (2023) и Love You Madly, Hate You Badly (2026). Главные хиты Три — Life Goes On (более 464 миллионов просмотров на YouTube), Miss You (свыше 382 миллионов просмотров), а также Alien Boy, Hurt и Jerk. По данным Spotify, у артиста более 11 миллионов слушателей в месяц.

Певица Мелани Мартинес, с которой Три встречался в прошлом, опубликовала в Instagram* пост, посвященный его памяти:

«Я была абсолютно разбита сегодня. Очень трудно понять, как кто-то, с кем ты пережил такое особенное и важное время в своей жизни, может внезапно исчезнуть. Он был так предан своему искусству, я глубоко восхищалась этим. Я знаю, что каждый, кто знал его, будет вспоминать те моменты смеха и радости, которые он так легко дарил. Его смех был таким заразительным и теплым. Покойся с миром, Оливер. Я знаю, ты заставляешь ангелов хихикать».

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