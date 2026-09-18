С 14 по 18 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске пройдет 5-й Международный фестиваль авторского кино КАРО/АРТ. Тема юбилейного года — «Любовь моя будет тут», вдохновленная творчеством группы Shortparis.

Основной площадкой фестиваля традиционно станет московский киноцентр «Октябрь». Показы также пройдут в кинотеатрах сети КАРО: «Варшавский экспресс» (Санкт-Петербург), «Галерея» (Краснодар) и «Галерея» (Новосибирск).

Откроет смотр зрительская премьера провокационной драмы «Фьорд» Кристиана Мунджиу, удостоенной «Золотой пальмовой ветви» в Каннах. На закрытии 18 октября состоится премьера документального фильма «Shortparis. Любовь моя будет тут», посвященного памяти Николая Комягина.

В программу вошли громкие российские и зарубежные премьеры. Среди них — драма «За нашим домом сад» Антона Нефедова, дилогия Вячеслава Иванова, фильм «Песни джиннов» Романа Михайлова, анимация «Ведьмин лес» от студии Laika, чилийская драма «Исчезновение» и новая работа Хирокадзу Кореэды «Оглянись». Театральная секция представит записи спектаклей «Сказка» и «Маскарад», а также постановку Эймунтаса Някрошюса «Отелло».

За 10 лет существования проект КАРО/АРТ провел около 56 000 показов, собрав почти 2 миллиона зрителей. В рамках фестиваля пройдут традиционные обсуждения с экспертами, конкурс короткометражного кино МХТ им. А. П. Чехова и встречи с деятелями культуры.