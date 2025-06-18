92% опрошенных россиян регулярно обращаются к историям о реальных преступлениях — в виде книг, подкастов или фильмов. Исследование о восприятии жанра тру-крайм провели издательство «Бель Летр» и книжный сервис Литрес.

«Жанр тру-крайм отвечает сразу нескольким потребностям читателей. Любопытству: увлекательно наблюдать, как следователи и сыщики разгадывают хитроумные загадки. Стремлению испытать яркие эмоции в безопасной обстановке: преступники и их деяния так и останутся в книге или фильме. И, конечно, желанию разгадать психологию преступника: можно проникнуть в жуткое и причудливое устройство его разума, никогда не сталкиваясь с маньяком напрямую. Также интерес может говорить о потребности исследовать собственные темные стороны, не нанося вред отношениям с окружающими», — отметила нон-фикшн редактор группы компаний «Литрес» Лена Тарасова.

80% любителей тру-крайма говорят о том, что интереснее всего в этом жанре следить за ходом расследования и тем, как именно полиции удается вычислить преступника, а 75% опрошенных считают самым захватывающим возможность заглянуть в психологию убийцы. Есть те, кто хочет получить советы, как обезопасить себя от нападения (28%). 22% воспринимают его как жанровое развлечение, меньше всего респондентов увлекаются темой из сочувствия к жертве (16%). При этом многие фанаты тру-крайма отметили, что считают романтизацию преступности тревожным трендом.

«Неудивительно, что особый интерес вызывает личность преступника — стремление понять его мотивацию, проследить путь расчеловечивания, исследовать деструктивные черты — всё это укладывается в рамки жанра true crime. К сожалению, значительно меньше внимания уделяется жертвам: их личным историям, причинам уязвимости, несостоявшимся жизням», — поделилась главный редактор издательства «Бель Летр» Яна Грецова. Она также рассказала о росте интереса аудитории к новому роману о преступлениях Дани Кукафки «Записки перед казнью», которую в издательстве позиционируют как «анти тру-крайм».