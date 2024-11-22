Сеть ресторанов быстрого питания KFC в коллаборации с ароматами для дома Homesick выпустила фирменные ароматические свечи. В коллекции два варианта — с ароматом курочки и с печеньем.

Свеча Bucket of Chicken Candle вдохновлена ​​оригинальным рецептом KFC, она пахнет сочетанием перца, сельдерея, орегано, шалфеем и чесноком. Второй аромат Buttery Biscuit Candle отличается нотками меда, с оттенками карамели, масла и соли, а также поджаренной ванили.

Обе свечи продаются в стеклянных многоразовых стаканах, напоминающих по очертанию банки газировки. Также в коллекции есть ароматизатор для салона автомобиля с запахом Bucket of Chicken Candle. Стоят свечи $35 (около 3400 рублей). Время горения свечей — 80 часов.

Коллекцию выпустили специально перед Днем благодарения, чтобы свечи могли стать подарком для любителей ароматов жареной курицы или свежеиспеченных печенек.

Ранее компания Homesick выпускала коллаборацию с Dunkin’ Donats. Свечи с ароматами классического пончика, тыквенного латте и маккиато до сих пор можно купить на сайте производителя.