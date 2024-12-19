C 11 декабря в кинотеатрах на Западе и в СНГ появился «Крейвен-охотник»: это фильм по комиксам студии Marvel, снятый компанией Sony. В нем сын российского олигарха со звериным чутьем и способностями хищника разбирается со списком браконьеров и убийц, а также со своими отношениями с отцом. Киножурналист Федор Быков рассказывает, почему Sony так и не удалось создать свою «паучью вселенную», которая бы понравилась зрителям.

Студия имела амбициозные планы о построении линейки картин, объединенных вокруг Человека-паука и его врагов. Однако именно после этой премьеры Sony через инсайдеров объявила о сворачивании большого проекта. Комикс показал худший старт в истории проектов в американском прокате ($11 млн за первый уикенд проката) и не стал популярен за рубежом ($15 млн). Но проходить мимо этого фильма не стоит: от его стереотипов можно получить удовольствие, сравнимое с просмотром «Красной жары».

О чём фильм

Сергей Кравинов (Аарон Тейлор-Джонсон) — сын российского олигарха, который растет и учится вместе со своим братом Дмитрием (Фред Хекинджер). После смерти их мамы в психиатрической лечебнице Николай, грузный отец семейства (Рассел Кроу) берет братьев на сафари в Африку вместо похорон. В результате инцидента на охоте Сергей получает звериное чутьё, зоркий глаз и понимание диких животных. Вернуться к жизни ему помогла вуду-энтузиастка Калипсо (Ариана Дебоуз) со своими суперспособностями.

Сергей уходит в лес на Дальний Восток, где борется с браконьерами и оружейным бароном Семёном Чёрным (Юрий Колокольников). Калипсо становится журналисткой-расследовательницей и попадает в центр передела мирового криминального рынка. Его главным действующим лицом становится бизнесмен Алексей Сыцевич (Алессандро Нивола), из-за болезни называющий себя Носорог, а его люди похищают Дмитрия, чтобы выманить брата для расправы.

Как это снято

В режиссерском кресле — не дебютант, а постановщик, известный своими работами до фильмов по комиксам. Джей Си Чендор снял финансовый детектив «Предел риска» с Кевином Спейси (номинант на «Оскар»), монодраму с Робертом Редфордом «Не угаснет надежда» и исторический фильм «Самый жестокий год», получившие номинации и победы на «Золотом глобусе».

На выходе получилось несовременное кино, которое игнорирует тенденции, заложенные студией Marvel в увлекательной работе с персонажами. Решения они находят под «роялем в кустах», а некачественная компьютерная графика бросается в глаза. Для возрастного рейтинга R насилие в кадре не обостряет восприятие, в том числе из-за графики. Однако отличная физическая форма героя Аарона Тейлор-Джонсона может привлечь женскую аудиторию, которая готова закрыть глаза на эти недостатки. Возможно, проблемы фильма стали результатом пересъемок и долгой редактуры материала с продюсерами — заметно, что его часть переозвучили в последний момент. При этом компетенций режиссера хватает, чтобы избежать скучного пересказа сюжета.

Что в кадре

«Крейвен-охотник» — вторичное китчевое кино, за которым интересно наблюдать в оригинальной версии без дубляжа. Так небольшие детали, связанные с западным восприятием русскоязычной культуры, становятся более заметными. Медведей и распитие водки оставим в стороне, хотя тут они тоже есть.

В исправительной колонии из начала фильма играет «Группа крови» в исполнении Виктора Цоя, а простая музыкальная тема колыбельной становится для главного героя связующей нитью с матерью. Собаку Носорога могли бы звать Ряженка, но почему-то он останавливается на короткой версии — Ряжа. Второстепенный персонаж-гипнотизёр Иностранец (Кристофер Эбботт) внешне похож на Эдуарда Лимонова.

У половины актеров, для которых русский язык — не родной, при говорении пафосных реплик персонажей проявляется акцент, близкий к героям «Красной жары» с Арнольдом Шварценеггером. Чтобы не множить эту проблему, в дальнейшем разговоры ведутся на английском. Еще со знаковым фильмом из 80-х «Крейвена» роднит, как герои ярко по-русски ругаются матом.

Почему Крейвен важен

Крейвен долго был на радарах у сценаристов и режиссеров фильмов по комиксам. Он мог появиться в четвертом фильме о Человеке-пауке от Сэма Рэйми, «Новом Человеке-пауке» и даже в «Черной пантере» студии Marvel. Важность Охотнику придают раннее появление в сюжетах комиксов (с 1964 года, в связи с чем — долгое внимание фанатов) и сильная сюжетная арка: Кравинов был и врагом, и союзником Питера Паркера, одолев его в поединке один на один.

Как связаны фильмы и комиксы по Человеку-пауку

Sony обладает правами на использование в кино образов некоторых персонажей комиксов Marvel: студия сама ранее продала продюсерский контроль «на сторону». За это время она сделала миллиардное состояние на экранизации сюжетов своей мультивселенной и других героев: Железного человека, Капитана Америка и многих других.

Образ Питера Паркера раньше принадлежал только Sony. Однако к фильму «Первый мститель: Противостояние» удалось согласовать появление героя Тома Холланда, а в картине «Человек-паук: Нет пути домой» появились герои Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда — предыдущие «инкарнации» знаменитого персонажа. Так сложилась идея эксклюзивного соглашения использовать образ Питера Паркера в рамках проектов двух студий. Но дело не касается других героев.

Под контролем Sony всё ещё находятся персонажи, связанные с Человеком-пауком, которые противостояли ему в комиксах, но не упоминаются в фильмах Marvel. Так сложилась киношная Sony’s Spider-Man Universe, где отметились Веном, Карнаж, Крейвен-охотник, Морбиус, Хамелеон, Носорог, Мадам Паутина и другие. Фильмы косвенно связаны между собой через упоминания второстепенных героев (родственники Питера Паркера или его будущие знакомые), сюжетные подробности (намёки на тему пауков) или знаменитую газету Daily Bugle.

Как принимали эти фильмы

Первый фильм о Веноме с Томом Харди в главной роли собрал смешанные отзывы у кинокритиков, но отбился в мировом прокате ($856 млн сборов), что дало зеленый свет на выход второй части. Приглашенной звездой «Венома 2» стал Вуди Харрельсон в образе Карнажа, а картина снова стала успешной у зрителей ($506,9 млн). Третья часть «Веном: Последний танец», которая вышла в 2024 году, тоже стала прибыльной, собрав более $470 млн в мировом прокате при бюджете в $120 млн. И это единственный пример коммерческого успеха проектов Sony, где всё крутится вокруг Человека-паука, но он никак не упоминается.

«Морбиус» с Джаредом Лето в роли учёного вампира многократно переносился и стал легкой мишенью для интернет-юмористов. Феномен отметила анти-кинопремия «Золотая малина». Релиз «Мадам Паутины» с Дакотой Джонсон тоже переносился не раз, а съемочный процесс сопровождался своими трудностями. Будто сделав выводы из «Морбиуса», студия попыталась продвинуть картину через мемы и неловкие интервью главной актрисы. На сборы и интернет-популярность это не повлияло.

После первых новостей о коммерческой неудаче «Крейвена» из лагеря Sony появились сообщения о том, что других фильмов о злодеях больше не будет. Теперь фокус студии будет смещён на более успешные анимационные проекты и, возможно, поиск нового лица на роль Человека-паука для своих планов.

Кому стоит смотреть

Картина подойдет для просмотра компанией, чтобы получить позитивные эмоции от нескладных решений режиссера, актеров или сценаристов, которых у фильма трое. Поверхностное восприятие русскоязычной культуры здесь выражается в броских «пацанских цитатах» и забавных мелочах. Помимо пафосных реплик герои могут выдать не самые обычные реакции: одна сцена с Носорогом из-за этого может стать мемом. В каких-то эпизодах «Крейвен» и его отношения с природой напоминают «Крокодила Данди» — другую классику зрительского кино из 80-х.

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