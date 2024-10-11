В России от издательства «КоЛибри» вышла книга «Абсолютно Chanel» историка моды Катрин Орме. Это авторизованная биография модного дома, где рассказывается о культовых проектах бренда, дизайнах Габриэль Шанель и Карла Лагерфельда. RTVI публикует отрывок из главы, посвященной созданию аромата Chanel N°5.

Легендарный N°5

«Я люблю женщин, и мне захотелось дать им наряды, в которых они будут чувствовать себя непринужденно. […] Я хочу дать им аромат такой же искусственный, как платье, то есть изготовленный человеком. Я ремесленник моды. Я не хочу роз или ландыша, я хочу сложный аромат». (Габриэль Шанель, цитата из книги Пьера Галанта «Годы Шанель», 1972 г.)

В авангарде

Габриэль очень рано начала мечтать об уникальном, неописуемом, неподражаемом парфюме, у которого был бы аромат женщины. Это должен быть «изготовленный» парфюм. Ее подруга Мися Серт придала ей стимул: 24 июля 1919 года она подала заявку на регистрацию марки Eau Chanel. Но придется подождать еще немного, прежде чем духи появятся на свет. В 1920 году Мадемуазель Шанель была постоянной спутницей великого князя Дмитрия Павловича. Во время одной из поездок на Лазурный берег она познакомилась с одним из самых знаменитых «носов» той эпохи (он был парфюмером при русском дворе), и доверила создание своих первых духов именно ему. Эрнест Бо поделился с ней воспоминаниями о недавнем путешествии к полярному кругу, туда, где от озер и рек исходил необычайной свежести аромат. Они с Шанель договорились передать эту атмосферу, что, по словам парфюмера, далось ему нелегко, потому что первые альдегидные соединения, которые он получил, были «еще нестабильны, и их производство не было отлажено» («Воспоминания парфюмера», Industrie de la parfumerie, т. 1, № 7, октябрь 1946 г.).

Составной аромат

Эрнест Бо работал над новыми аккордами, используя лучшие материалы — розу и жасмин из Грасса, — и включил в свою композицию более двадцати четырех компонентов. А еще парфюмеру пришла в голову гениальная идея: добавить к этому сложному составу некое количество альдегидов, которые придадут аромату силу и легкость. Бо предложил Шанель две серии пробников, пронумерованных от 1 до 5 и от 20 до 24 Она выбрала пятый, и сохранила это обозначение в качестве названия.

Так и появились на свет эти легендарные духи.

Исключительный N°5

Это уникальный, невыразимый состав. Цвет у духов золотой, насыщенный и глубокий. Аромат абстрактный, как и его наименование. Гениальный ход: название никак не влияет на восприятие духов. Кроме того, оно подчеркивает принадлежность бренду: N°5 от Chanel.

Первая версия флакона так же оригинальна, лаконична и строга, как мода Шанель: простая геометрия, четкие линии, маленькая квадратная пробка. Просто, функционально и минималистично. Форма как будто отступает, давая высказаться содержимому. Этикетка так же проста: бумага белая, чернила черные, никакого тиснения. Упакованные в скромную коробочку, украшенную, согласно каталогу Chanel, «единственно своей белизной», эти духи создают пленительный контраст с вычурной продукцией с псевдопоэтическими, витиеватыми названиями, которая продавалась в межвоенный период.