Президент Marvel Studios Кевин Файги в интервью подкасту Happy Sad Confused рассказал, что Адам Драйвер регулярно отклоняет предложения студии о съемках в проектах киновселенной. По словам Файги, за годы работы с актером это превратилось в своеобразную традицию.

«Не секрет, что мы хотели бы поработать с ним, — заявил Файги. — Но у нас уже есть традиция: мы созваниваемся, а потом он отказывается. Это давняя традиция. Обычно он говорит прямо о своих чувствах».

В социальных сетях активно обсуждаются слухи, что Драйверу предлагали роль Магнето в перезапуске «Людей Икс». Однако Файги не подтвердил эту информацию, отметив, что кастинг на проект пока не утвержден. Он также не уточнил, от каких конкретно ролей отказался актер.

Драйвер уже имеет опыт работы в крупной франшизе: он исполнил роль Кайло Рена (Бена Соло) в трех фильмах «Звездных войн». Актер признавался, что хотел бы продолжить историю своего персонажа в сольном проекте. Вместе с режиссером Стивеном Содербергом он разработал сценарий фильма «Охота на Бена Соло», но глава Disney Боб Айгер и Алан Бергман отклонили идею.

«Я всегда хотел сняться еще в одном „Звездных войнах“, — рассказывал Драйвер. — Я говорил об этом с 2021 года. Кэтлин Кеннеди выходила на связь. Я всегда говорил: „С хорошим режиссером и хорошей историей я буду там через секунду“. Я любил этого персонажа и любил играть его». По словам актера, руководство студии не увидело возможности для возвращения Бена Соло.

Несмотря на многочисленные отказы, Файги дал понять, что Marvel продолжит попытки привлечь Драйвера к своим проектам, и верит, что рано или поздно им удастся достичь соглашения. Актер остается одной из главных целей студии.