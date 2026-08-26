Российская обрабатывающая промышленность увеличилась почти на 25% за пять лет. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр промышленности и торговли Антон Алиханов, сообщается на сайте Кремля.

Алиханов отметил, что в 2025 году промышленное производство выросло на 3,6% «даже в сравнении с высокой базой 2023 и 2024 годов». Министр добавил, что такие темпы поддерживаются значительным увеличением объема инвестиций.

По его словам, с 2021 по конец 2025 года общая сумма инвестиций выросла на 4,3 трлн рублей — до 7,3 трлн рублей. Также на 80% увеличился объем ввода новых мощностей, сообщил Алиханов. В то же время он признал «затухание» спроса в отдельных секторах.

При этом в некоторых отраслях образовались профицитные мощности, пояснил министр, для их дозагрузки предлагается масштабировать национальный режим в госзакупках и закупках государственных компаний на работы и услуги, чтобы при их оказании использовалась продукция отечественного производства.

Алиханов также обратил внимание на то, как повышение производительности повлияло на увеличение среднемесячной зарплаты в реальном выражении, которая в 2025 году выросла почти на 14% и «приблизилась вплотную к отметке 100 тысяч рублей».

Президент также поддержал предложение Алиханова по созданию специальных инвестиционных контрактов для потребителей с целью привлечения в экономику страны новых инвестиций.

В качестве примера выгоды от такой категории специнвестконтрактов Алиханов привел возможность заключения договоров при строительстве центров обработки данных. В этом случае инвесторы будут давать юридическое обязательство приобретать оборудование отечественного производства, повышая тем самым спрос в частном секторе.