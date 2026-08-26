Информация о классе топлива должна быть публичной и находиться на табло перед АЗС, а также непосредственно возле заправочных пистолетов, заявил RTVI депутат Госдумы Алексей Куринный.

«Информация о классе топлива формата публичной оферты должна быть публично анонсирована — на информационных табло около заправок и размещаться на соответствующих информационных ресурсах, чтобы люди даже не заезжали туда, если экологический класс топлива им не подходит. Чего пока нет и в помине», — сказал Куринный.

В июле депутаты Госдумы от фракции КПРФ обращались в Минэнерго с предложением ввести обязательное информирование водителей об экологическом классе продаваемого топлива на АЗС, поскольку для большой части автомобилей использование бензина классов Евро-2 и Евро-3 — это прямой путь к серьезным поломкам.

«Мы говорили и говорим: сами автомобилисты должны принимать решение, рисковать им машинами или нет», — подчеркнул парламентарий.

Теоретически информирование водителей предусмотрено, но мера проработана не до конца, отметил он.

«На АЗС действительно есть информация — где-то копии протоколов о пробах топлива лежат в открытом доступе, но внутри магазина при АЗС. А где-то их выносят только по просьбе из офиса. А теперь представьте, что будет на заправке, если вся очередь из 50-100 машин пойдет запрашивать эти протоколы?» — сказал Куринный.

В ответ на обращение депутатов Минэнерго сослалось на постановление правительства № 976, в котором говорится, что «при реализации такого топлива продавец обязан предоставить потребителю информацию о марке топлива и о его соответствии требованиям ТР ТС 013/2011, а при розничной продаже — информация о наименовании, марке топлива, в том числе об экологическом классе, должна быть размещена в местах, доступных для потребителей», рассказал депутат.

При этом, продолжил он, «по требованию потребителя продавец обязан предъявить копию документа о качестве (паспорт) топлива, который в соответствии с пунктом 4.13 статьи 4 ТР ТС 013/2011 содержит информацию о наименовании и обозначении марки топлива».

«Это все очень хорошо, но для прежней, стандартной ситуации, когда бензина много на всех заправках, а очередей нет. Сейчас, когда на АЗС, где АИ-95 в наличии, собираются длинные очереди, это большая проблема. Представьте — человек встал в очередь, побежал на АЗС искать этот протокол, увидел, что бензин не тот, и побежал обратно к своему авто. А выехать из этой очереди он уже зачастую не может. На заправках, где АИ-95, пробки сейчас такие, что люди по часу стоят даже при небольших очередях — еще и из-за предоплаты бензина и постоянных сбоев с онлайн-возвратом «лишних» денег», — заявил Куринный.

Правительство России утвердило возможность производства, импорта, выпуска в оборот и обращения автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4 (соответствуют стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4) до 1 июля 2027 года.

В обращении на имя главы Минэнерго Сергея Цивилева депутаты обратили внимание на то, что использование топлива более низкого класса «может крайне негативно сказаться на двигателях значительного количества автотранспортных средств», что может привести к росту ДТП. Парламентарии предложили информировать автолюбителей о классе покупаемого бензина, потому что «люди должны иметь право знать, что они покупают за свои деньги и чем рискуют».