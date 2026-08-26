Министерство обороны России совместно с Минцифры запустило специализированный раздел для подачи запросов в Центральный архив Минобороны. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«Сервис направлен на оптимизацию порядка обращения граждан за архивными сведениями и повышение эффективности обработки запросов через портал Госуслуг», — уточнили в пресс-службе.

За первое полугодие 2026 года в Центральный архив Минобороны поступило 24 743 обращения.

«При этом заявления направлялись по почте, а обработка запроса начиналась после его официального получения архивом вручную. В настоящее время процесс значительно упрощен. Граждане могут в электронном виде направлять запросы на получение архивных справок, выписок и копий документов для подтверждения прав на социальные льготы и компенсации, получения информации о прохождении службы, проведения биографических исследований, а также сохранения и пополнения семейных архивов», — пояснили в министерстве.

По словам представителей ведомства, новый порядок подачи обращений позволит упростить взаимодействие с гражданами, сократить время обработки запросов и ускорить предоставление архивных сведений.

«Электронный формат делает услугу доступной и удобной, обеспечивая более быстрое поступление заявлений в Центральный архив Минобороны России», — подчеркнули в ведомстве.