Москва встретит начало учебного года при теплой погоде с температурой выше климатической нормы. Но этот период не будет продолжительным — уже с 3 сентября столбик термометра поползет вниз, рассказала RTVI главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, уже в среду, 26 августа, характер погоды начнет меняться: к вечеру атмосферное давление подрастет, появятся просветы в облаках и дождь прекратится.

С четверга по воскресенье включительно (27—30 августа) осадков не ожидается, но при переменной облачности ночи станут прохладнее. «Минимальная температура в Москве в четверг, пятницу, субботу, да и в воскресенье — 9… 11 градусов, по региону — от 8 до 13 градусов», — сообщила синоптик.

Днем, наоборот, станет теплее, продолжила она.

«В четверг [дневная] температура — как сегодня, 17… 19 градусов, в последующие дни [до конца недели] — 18… 20. По региону — от 15 до 20 градусов», — сказала Позднякова.

Последний день августа, который выпадает на понедельник, пройдет без существенных осадков, а 1 сентября возможен кратковременный дождь, но при теплой погоде с минимальной температурой в пределах 9… 14 градусов.

«Максимальная дневная температура 31 числа — 18… 23, 1-го числа — 20… 25 градусов. То есть температура воздуха будет выше климатической нормы, которая для первых чисел сентября в столичном регионе составляет где-то 14 градусов среднесуточной температуры», — объяснила собеседница RTVI.

Она отметила, что период очень теплой для начала сентября погоды долго не продлится и приблизится к норме примерно с 3-го числа.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что бабье лето придет в Москву и Подмосковье со второй декады сентября.