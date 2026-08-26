В Гомеле при содействии Белоруссии состоялась очередная гуманитарная миссия по обмену военнопленными в формате «10 на 10». В ответ на возвращение украинских военнопленных, которое состоялось 24 августа, украинская сторона передала России 10 российских военнослужащих.

«Еще 10 наших военнослужащих вернулись домой. Самое главное сейчас — чтобы бойцы получили всю необходимую помощь и как можно скорее могли быть рядом с близкими. Благодарю всех, кто участвовал в этой гуманитарной миссии. Особые слова благодарности хочу выразить от родных и близких нашему Президенту — Владимиру Владимировичу Путину, Минобороны России и профильным службам. И отдельно поблагодарить Республику Беларусь за содействие в возвращении наших ребят», — отметила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Гуманитарная миссия проведена с соблюдением норм международного гуманитарного права.

Предыдущий обмен военнопленными по формуле «103 на 103» Москва и Киев провели в Новой Гуте 19 августа. В рамках обмена уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова встретилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Стороны также обменялись списками пропавших без вести.