Русский музей предоставил 115 картин для выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» на ВДНХ, перед отправкой в Москву шедевры прошли тщательную проверку и были подготовлены с особым вниманием. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила генеральный директор музея Алла Манилова.

«Мы очень бережно готовились к отправке произведений: тщательно проверяли состояние каждого полотна, создавали индивидуальные условия для транспортировки, подбирали упаковку, чтобы исключить даже малейший риск. Это огромная работа, в которой участвует вся команда музея — хранители, реставраторы и научные сотрудники», — рассказала Манилова.

Она подчеркнула, что многие из этих полотен покидают Санкт-Петербург лишь в исключительных случаях в силу их высокой ценности. В экспозицию вошли редчайшие иконы Андрея Рублева и Дионисия, а также признанные шедевры русской живописи кисти Ильи Репина, Михаила Нестерова, Василия Сурикова и Валентина Серова.

Выставка Русского музея на ВДНХ организована по тематическому принципу и состоит из четырех разделов, последовательно раскрывающих историю столицы. Первый раздел, «Старая Москва», знакомит с допожарной столицей через работы Аполлинария Васнецова, Верещагина и Шишкина. Особое место занимает цикл из 15 работ французского художника Жерара Делабарта и картина Нестерова «Святая Русь». Раздел «Москва-столица» посвящен возвращению городу столичного статуса. Центром экспозиции стало монументальное полотно Репина «Торжественное заседание Государственного совета» размером 8,8 на 4 метра с 81 персонажем. В разделе «Новая Москва» показана трансформация города с 1920-х годов через работы Пименова, Никонова и современных художников. Завершает экспозицию раздел «Москвичи» с портретами известных горожан — от Станиславского до академика Зелинского.

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» открылась на ВДНХ 6 сентября и будет работать до 1 февраля. Как отметила Алла Манилова, каждая картина в экспозиции является не просто произведением искусства, а живой частью истории самого музея.