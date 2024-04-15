14 апреля, накануне своего 75-летия, Алла Пугачева выпустила сингл «Я плачу». Песня доступна к прослушиванию в Apple Music, «Вконтакте», на «Яндекс Музыке» и других платформах.

Трек должен был выйти еще в 2018 году, к 70-летнему юбилею артистки, сообщает журнал Voice. Из-за болезни певицы этого не случилось.

«Неверно было менять значенье сказанных слов, я не могу предсказать само желание богов. Твоя любовь — шипы и розы, моя любовь — и смех, и слезы, сон в ветреную ночь», — говорится в песне, текст к которой написал Леонид Агутин.

Концертный директор артистки Елена Чупракова анонсировала выход этой песни еще 13 апреля в своем Instagram*. Она отмечала, что еще один трек Пугачевой выйдет 15 апреля, в юбилей певицы.

1 марта на музыкальных стриминговых платформах появился новый альбом Аллы Пугачевой под названием P. S. Это первый сборник певицы за последние 16 лет. В нем представлено 20 песен с концерта 2019 года в Кремлевском дворце.

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