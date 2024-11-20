С 22 по 24 ноября в московском отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park пройдет ежегодный форум «Грани личного бренда». Также на форуме наградят победителей премий «Главные женщины» и «Главные мужчины».

За три дня форума выступят более 50 спикеров, среди которых Ксения Собчак, Ирина Хакамада, Игорь Манн, Татьяна Мужицкая, Оскар Хартманн, Юлия Меньшова, Сергей Минаев, Ида Галич, Алёна Долецкая, Лаура Джугелия, Арман Давлетяров, Алеко и многие другие. Каждый спикер будет говорить о различных аспектах личного бренда в контексте развития бизнеса предпринимателей. Например, Алёна Долецкая выступит на тему «Одежда как высказывание», Алеко расскажет о росте роли зумеров в креативной индустрии и влияние новых технологий на бренд-менеджмент, Татьяна Мужицкая раскроет тему «Уютный личный бренд. О гармонии с собой и с окружающим миром», Влад Лисовец объяснит, как человек через свой внешний вид транслирует окружающим свои ценности, интересы и возможности.

«Основной упор мы сделали на мощный состав спикеров, высокую концентрацию выступлений и конкретную тему: всестороннее развитие бизнеса и личного бренда предпринимателей через призму опыта реальных практиков — тех людей, который уже добились успеха и продолжают постигать новые вершины», — поделилась организатор форума Татьяна Ломоносова.