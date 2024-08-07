Американская сеть пекарен Auntie Anne’s впервые выпустит свой фирменный парфюм с ароматом свежеиспеченных кренделей. Он получил название Knead Eau de Pretzel.

Авторы описывают аромат как «наполненный нотами маслянистого теста, соли и намеком на сладость».

«Запах — это особое и сильное чувство. На протяжении многих лет поклонники делились своими воспоминаниями, которые начались с одного лишь запаха наших крендельков. Мы разлили этот момент по бутылкам и с нетерпением ждем, когда любители нашей выпечки смогут насладиться им совершенно по-новому», — рассказала Джули Янглав-Уэбб, главный бренд-менеджер Auntie Anne’s.

Презентация парфюма состоится в Нью-Йорке 13 августа, а уже на следующий день духи можно будет купить во всем мире онлайн.

Цена за маленький флакон составляет $25 (около 2 тыс. руб.) и $45 (около 3,8 тыс. руб.).

Auntie Anne’s — популярная в США сеть булочных, главным блюдом которых являются соленые крендели. Она была основана в США в 1988 году Энн Бейлер, которая стала продавать свою выпечку на рынке в Пенсильвании. На данный момент компания представлена в 23 странах.