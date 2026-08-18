15 выставок в «КУБе», персональный проект Гоши Хомича «Мелодия воспоминания» и аниме «Шепот сердца» в 4K-реставрации. А также боди-хоррор «Ешь, молись, худей», инсталляция-спектакль «Радость-свадьба» с костюмами Андрея Бартенева и выставки «Не только музы» в Postrigay Gallery, «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф» в ММОМА и «Конструктор рая» Олега Хвостова. Рассказываем, что посмотреть с 17 по 23 августа.

«КУБ»

До 20 сентября в арт-платформе «КУБ» на Тверской проходят одновременно 15 новых выставок современного искусства. В большом зале — проект «Москва. Статика. Динамика»: диалог монохромных фотографий Михаила Розанова и ярких картин на светоотражающих тканях Кирилла Кипяткова. В галерее ЛУЧ также покажут «Золото и сталь» — фотографии Алексея Есипова на металле. Среди новых проектов пространства: групповая выставка «Следуй за мной» в галерее ТРИПТИХ, «Ча-ща» в галерее Монарт, «Вторжение в пейзаж» в галерее ПЛАНЗ и «Попробуйте позже» от объединения «Союз невозможных» в галерее Синтакс. А также персональные проекты Ирины Зюськиной, Владислава Разгулина, Романа Резницкого, Ани Ману, Авроры Лоттон, Кати Афониной и Кати Злой.

«Мелодия воспоминания»

20 августа в пространстве агентства креативных коммуникаций Accent на Тверской стартует персональный проект художника Гоши Хомича «Мелодия воспоминания» (куратор — Сергей Дорохов). Экспозиция — это аудиовизуальная композиция, построенная как погружение в эмоциональные следы памяти: вместо буквальных сюжетов — пластические мотивы, оптические отпечатки и символы. Посетитель проходит через комнаты с разной атмосферой, самостоятельно складывая личный маршрут. Вход свободный, по предварительной регистрации. Выставка продлится до 20 сентября. Accent продолжает традицию поддержки молодых авторов — это одно из ключевых направлений агентства.

«Не только музы»

До 20 сентября в арт-пространстве «КУБ» на Тверской Postrigay Gallery можно увидеть групповую выставку «Не только музы». В экспозиции — работы Лидии Мастерковой, Валентины Кропивницкой, Ольги Потаповой, Натальи Гончарук и Марии Раубе-Горчилиной — художниц, чьи имена важны для истории русского искусства, но часто упоминаются в паре с их известными мужьями и спутниками. Куратор и основательница галереи Анастасия Постригай отмечает: «Ни одна из них не была только тенью рядом с известным именем. Здесь они проявятся не как музы и спутницы, а как мастера с уникальным высказыванием». В экспозиции — плотные цветовые холсты Мастерковой, фантастические миры Кропивницкой, абстрактный экспрессионизм Гончарук, работы Потаповой и Раубе-Горчилиной, чья собственная биография оставалась в тени роли хранительницы.

«Шепот сердца»

Кинопрокатная компания Vereteno совместно с RWV Film выпустила в кинотеатрах культовое романтическое аниме студии Ghibli «Шепот сердца» в новой 4K-реставрации. Это единственная полнометражная работа режиссёра Ёсифуми Кондо, сценарий и раскадровки к которой создал Хаяо Миядзаки по мотивам одноимённой манги Аой Хираги.

14-летняя Сидзуку Цукисима живёт в Токио, обожает читать и мечтает найти своё призвание. В библиотечных формулярах она постоянно замечает одно и то же имя — Сэйдзи Амасава. Незнакомец оказывается одноклассником, который, как выясняется, тоже берёт те же книги. Постепенно их случайная связь перерастает в нечто большее: стремление Сэйдзи стать скрипичным мастером пробуждает в Сидзуку желание тоже найти свой путь. Она начинает писать историю о загадочном коте Бароне — статуэтке из антикварной лавки, которая станет одним из самых узнаваемых символов вселенной Studio Ghibli.

«Ешь, молись, худей»

Кинопрокатная компания Уорлд Пикчерз выпустила в российских кинотеатрах провокационный боди-хоррор «Ешь, молись, худей» режиссёра Натали Эрики Джеймс («Реликвия», «Квартира 7А»). По сюжету студентка-медик Хана в погоне за идеальной фигурой увлекается экспериментальным методом похудения с использованием человеческих останков — но чем стройнее она становится, тем ненасытнее преследующее её существо. Фильм, который критики сравнивают с «Субстанцией» Корали Фаржа, получил 70% на Rotten Tomatoes и был показан на фестивалях «Санденс» и «Берлинале».

В ролях — Мидори Фрэнсис («Анатомия страсти»), Даниэль Макдональд («Птичий короб», «Леди Бёрд»), Мадлен Мэдден («Пикник у висячей скалы») и Роберт Тейлор («Матрица»). Режиссёр описывает фильм как «Портрет Дориана Грея, но вместо картины — человеческий пепел».

«Радость-свадьба»

До 20 сентября в культурном пространстве ТОН-ЦЕНТР покажут тотальную аудиовизуальную инсталляцию «Радость-свадьба с подменой невесты и другими происшествиями» — спектакль без живых актеров, где главные роли исполняют костюмы-скульптуры Андрея Бартенева, вращающиеся декорации и многоканальная музыка Владимира Раннева. Либретто Жени Некрасовой переводит древние свадебные обряды на язык современной интонации и абсурда. В фойе параллельно откроется выставка «Андрей Бартенев. Десерт футуриста, или Гвозди в сметане». Оба проекта войдут в параллельную программу ярмарки Cosmoscow.

«А было ли это с нами?»

До 29 августа в галерее ART&BRUT можно увидеть групповой проект «А было ли это с нами?», в рамках которого три художника выступят одновременно в роли авторов и кураторов. Таша Артзолотое, Иван Глазков и Андрей Ковязин представили три самостоятельные живописные серии, объединённые общим ощущением лета как внутреннего состояния, а не календарного периода. Андрей Ковязин покажет серию «10 секунд», посвящённую природе воспоминаний; Таша Артзолотое — «Зелёные элегии» о мимолётности летнего момента; Иван Глазков — «Сувениры», обращённые к детским впечатлениям от деревенского лета.

«Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах»

Музейный центр «Масловка. Городок художников» представляет выставку «Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах». Это третий проект центра, задуманный в формате визуальной пьесы. Главные герои — пятеро художников из династии Давида Штеренберга, одного из ключевых мастеров раннего советского модернизма.

В экспозиции впервые объединили более 200 живописных и графических работ в разных жанрах: от исторических картин и изображений обнаженных моделей до портретов, пейзажей и натюрмортов, а также книжные иллюстрации. Также в выставку вошли документальные материалы и личные вещи, среди которых масштабный макет железной дороги, созданный Давидом и Игорем Штеренбергами — отцом и сыном.

Экспозиция охватывает период с 1920-х по 2020-е годы. Ее участниками стали сын Давида Петровича Штеренберга, также названный Давидом, его внук Игорь, правнучка Екатерина, а также другие художники — спутники по жизни: Николай Денисовский, Юрий Злотников, Олег Васильев, Гариф Басыров, Клим Сапегин. Все они взаимодействуют друг с другом в рамках пьесы, хотя некоторые не могли быть знакомы лично и знали о предшественниках только по их работам.

«Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

До 13 сентября в Образовательном центре ММОМА в Ермолаевском, 17 проходит выставка «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф», посвященная графическому наследию одного из самых значимых режиссеров отечественного кино. Экспозиция на двух этажах впервые представляет Данелия как многомерного автора, для которого кино, рисунок и наблюдение за жизнью были неразрывно связаны.

Выставка выстроена хронологически и показывает, как режиссерское мышление формируется через линию: от быстрых набросков до целых миров, знакомых по фильмам «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза!». Соседство графики и киноархива раскрывает Данелия не только как классика кинематографа, но и как самобытного художника-графика.

«Школа Званцевой. Лаборатория модернизма»

В Музее русского импрессионизма продолжается выставка, посвящённая художественным мастерским Елизаветы Званцевой — ученицы Ильи Репина, создавшей первые в России частные школы на парижский манер. Экспозиция представляет диалог работ преподавателей и студентов этого уникального учебного заведения Серебряного века, где вместо рутины делали акцент на развитии «восприимчивости». В школе на Таврической преподавали Лев Бакст, Кузьма Петров-Водкин и Мстислав Добужинский, а среди учеников были Елена Гуро, Михаил Матюшин и Марк Шагал.

«Конструктор рая»

До 20 сентября в арт-пространстве «КУБ» на Тверской и в новом пространстве PA Gallery на Волхонке проходит персональная выставка Олега Хвостова «Конструктор рая». Экспозиция разделена на две части: на Тверской представят новые пейзажи с лавандовыми полями и архитектурой Прованса, выполненные в единой цветовой палитре. В пространстве на Волхонке можно будет увидеть ретроспективу — ранние пиксельные «Квадратики» (1997—1999), пейзажи, портреты и автопортреты, а также редкую графику. Обе части объединяет одна идея: на протяжении тридцати лет Олег Хвостов выстраивает персональную модель упорядоченного мира, где случайность и хаос вытесняются геометрией, симметрией и цветом. Вход на выставку на Волхонке свободный по предварительной записи.