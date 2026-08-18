15 выставок в «КУБе», персональный проект Гоши Хомича «Мелодия воспоминания» и аниме «Шепот сердца» в 4K-реставрации. А также боди-хоррор «Ешь, молись, худей», инсталляция-спектакль «Радость-свадьба» с костюмами Андрея Бартенева и выставки «Не только музы» в Postrigay Gallery, «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф» в ММОМА и «Конструктор рая» Олега Хвостова. Рассказываем, что посмотреть с 17 по 23 августа.

«КУБ»

Элиза Данте / RTVI

До 20 сентября в арт-платформе «КУБ» на Тверской проходят одновременно 15 новых выставок современного искусства. В большом зале — проект «Москва. Статика. Динамика»: диалог монохромных фотографий Михаила Розанова и ярких картин на светоотражающих тканях Кирилла Кипяткова. В галерее ЛУЧ также покажут «Золото и сталь» — фотографии Алексея Есипова на металле. Среди новых проектов пространства: групповая выставка «Следуй за мной» в галерее ТРИПТИХ, «Ча-ща» в галерее Монарт, «Вторжение в пейзаж» в галерее ПЛАНЗ и «Попробуйте позже» от объединения «Союз невозможных» в галерее Синтакс. А также персональные проекты Ирины Зюськиной, Владислава Разгулина, Романа Резницкого, Ани Ману, Авроры Лоттон, Кати Афониной и Кати Злой.

«Мелодия воспоминания»

Гоша Хомич «Пойдем. Девушка в отражении с цветами»

20 августа в пространстве агентства креативных коммуникаций Accent на Тверской стартует персональный проект художника Гоши Хомича «Мелодия воспоминания» (куратор — Сергей Дорохов). Экспозиция — это аудиовизуальная композиция, построенная как погружение в эмоциональные следы памяти: вместо буквальных сюжетов — пластические мотивы, оптические отпечатки и символы. Посетитель проходит через комнаты с разной атмосферой, самостоятельно складывая личный маршрут. Вход свободный, по предварительной регистрации. Выставка продлится до 20 сентября. Accent продолжает традицию поддержки молодых авторов — это одно из ключевых направлений агентства.

«Не только музы»

Наталья Гончарук «Без названия»

До 20 сентября в арт-пространстве «КУБ» на Тверской Postrigay Gallery можно увидеть групповую выставку «Не только музы». В экспозиции — работы Лидии Мастерковой, Валентины Кропивницкой, Ольги Потаповой, Натальи Гончарук и Марии Раубе-Горчилиной — художниц, чьи имена важны для истории русского искусства, но часто упоминаются в паре с их известными мужьями и спутниками. Куратор и основательница галереи Анастасия Постригай отмечает: «Ни одна из них не была только тенью рядом с известным именем. Здесь они проявятся не как музы и спутницы, а как мастера с уникальным высказыванием». В экспозиции — плотные цветовые холсты Мастерковой, фантастические миры Кропивницкой, абстрактный экспрессионизм Гончарук, работы Потаповой и Раубе-Горчилиной, чья собственная биография оставалась в тени роли хранительницы.

«Шепот сердца»

Кадр из фильма «Шепот сердца», реж. Ёсифуми Кондо

Кинопрокатная компания Vereteno совместно с RWV Film выпустила в кинотеатрах культовое романтическое аниме студии Ghibli «Шепот сердца» в новой 4K-реставрации. Это единственная полнометражная работа режиссёра Ёсифуми Кондо, сценарий и раскадровки к которой создал Хаяо Миядзаки по мотивам одноимённой манги Аой Хираги.

14-летняя Сидзуку Цукисима живёт в Токио, обожает читать и мечтает найти своё призвание. В библиотечных формулярах она постоянно замечает одно и то же имя — Сэйдзи Амасава. Незнакомец оказывается одноклассником, который, как выясняется, тоже берёт те же книги. Постепенно их случайная связь перерастает в нечто большее: стремление Сэйдзи стать скрипичным мастером пробуждает в Сидзуку желание тоже найти свой путь. Она начинает писать историю о загадочном коте Бароне — статуэтке из антикварной лавки, которая станет одним из самых узнаваемых символов вселенной Studio Ghibli.

«Ешь, молись, худей»

Кадр из фильма «Ешь, молись, худей», реж. Натали Эрика Джеймс

Кинопрокатная компания Уорлд Пикчерз выпустила в российских кинотеатрах провокационный боди-хоррор «Ешь, молись, худей» режиссёра Натали Эрики Джеймс («Реликвия», «Квартира 7А»). По сюжету студентка-медик Хана в погоне за идеальной фигурой увлекается экспериментальным методом похудения с использованием человеческих останков — но чем стройнее она становится, тем ненасытнее преследующее её существо. Фильм, который критики сравнивают с «Субстанцией» Корали Фаржа, получил 70% на Rotten Tomatoes и был показан на фестивалях «Санденс» и «Берлинале».

В ролях — Мидори Фрэнсис («Анатомия страсти»), Даниэль Макдональд («Птичий короб», «Леди Бёрд»), Мадлен Мэдден («Пикник у висячей скалы») и Роберт Тейлор («Матрица»). Режиссёр описывает фильм как «Портрет Дориана Грея, но вместо картины — человеческий пепел».

«Радость-свадьба»

Инсталляция «Радость-свадьба»

До 20 сентября в культурном пространстве ТОН-ЦЕНТР покажут тотальную аудиовизуальную инсталляцию «Радость-свадьба с подменой невесты и другими происшествиями» — спектакль без живых актеров, где главные роли исполняют костюмы-скульптуры Андрея Бартенева, вращающиеся декорации и многоканальная музыка Владимира Раннева. Либретто Жени Некрасовой переводит древние свадебные обряды на язык современной интонации и абсурда. В фойе параллельно откроется выставка «Андрей Бартенев. Десерт футуриста, или Гвозди в сметане». Оба проекта войдут в параллельную программу ярмарки Cosmoscow.

«А было ли это с нами?»

Иван Глазков, работа из серии «Сувениры»

До 29 августа в галерее ART&BRUT можно увидеть групповой проект «А было ли это с нами?», в рамках которого три художника выступят одновременно в роли авторов и кураторов. Таша Артзолотое, Иван Глазков и Андрей Ковязин представили три самостоятельные живописные серии, объединённые общим ощущением лета как внутреннего состояния, а не календарного периода. Андрей Ковязин покажет серию «10 секунд», посвящённую природе воспоминаний; Таша Артзолотое — «Зелёные элегии» о мимолётности летнего момента; Иван Глазков — «Сувениры», обращённые к детским впечатлениям от деревенского лета.

«Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах»

Элиза Данте / RTVI

Музейный центр «Масловка. Городок художников» представляет выставку «Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах». Это третий проект центра, задуманный в формате визуальной пьесы. Главные герои — пятеро художников из династии Давида Штеренберга, одного из ключевых мастеров раннего советского модернизма.

В экспозиции впервые объединили более 200 живописных и графических работ в разных жанрах: от исторических картин и изображений обнаженных моделей до портретов, пейзажей и натюрмортов, а также книжные иллюстрации. Также в выставку вошли документальные материалы и личные вещи, среди которых масштабный макет железной дороги, созданный Давидом и Игорем Штеренбергами — отцом и сыном.

Экспозиция охватывает период с 1920-х по 2020-е годы. Ее участниками стали сын Давида Петровича Штеренберга, также названный Давидом, его внук Игорь, правнучка Екатерина, а также другие художники — спутники по жизни: Николай Денисовский, Юрий Злотников, Олег Васильев, Гариф Басыров, Клим Сапегин. Все они взаимодействуют друг с другом в рамках пьесы, хотя некоторые не могли быть знакомы лично и знали о предшественниках только по их работам.

«Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

Георгий Данелия / «Князь»
ММОМА

До 13 сентября в Образовательном центре ММОМА в Ермолаевском, 17 проходит выставка «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф», посвященная графическому наследию одного из самых значимых режиссеров отечественного кино. Экспозиция на двух этажах впервые представляет Данелия как многомерного автора, для которого кино, рисунок и наблюдение за жизнью были неразрывно связаны.

Выставка выстроена хронологически и показывает, как режиссерское мышление формируется через линию: от быстрых набросков до целых миров, знакомых по фильмам «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза!». Соседство графики и киноархива раскрывает Данелия не только как классика кинематографа, но и как самобытного художника-графика.

«Школа Званцевой. Лаборатория модернизма»

Музей русского импрессионизма

В Музее русского импрессионизма продолжается выставка, посвящённая художественным мастерским Елизаветы Званцевой — ученицы Ильи Репина, создавшей первые в России частные школы на парижский манер. Экспозиция представляет диалог работ преподавателей и студентов этого уникального учебного заведения Серебряного века, где вместо рутины делали акцент на развитии «восприимчивости». В школе на Таврической преподавали Лев Бакст, Кузьма Петров-Водкин и Мстислав Добужинский, а среди учеников были Елена Гуро, Михаил Матюшин и Марк Шагал.

«Конструктор рая»

Олег Хвостов «Архитектурный пейзаж»

До 20 сентября в арт-пространстве «КУБ» на Тверской и в новом пространстве PA Gallery на Волхонке проходит персональная выставка Олега Хвостова «Конструктор рая». Экспозиция разделена на две части: на Тверской представят новые пейзажи с лавандовыми полями и архитектурой Прованса, выполненные в единой цветовой палитре. В пространстве на Волхонке можно будет увидеть ретроспективу — ранние пиксельные «Квадратики» (1997—1999), пейзажи, портреты и автопортреты, а также редкую графику. Обе части объединяет одна идея: на протяжении тридцати лет Олег Хвостов выстраивает персональную модель упорядоченного мира, где случайность и хаос вытесняются геометрией, симметрией и цветом. Вход на выставку на Волхонке свободный по предварительной записи.