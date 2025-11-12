С 28 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Москве пройдут показы новогоднего шоу «Дядя Стёпа», созданного по мотивам поэмы Сергея Михалкова. Местом проведения станет новая площадка — спортивный комплекс «Динамо Арена».

В 2025 году поэме «Дядя Стёпа» исполняется 90 лет. В связи с этой датой шоу будет представлено в обновленной визуальной и сценической концепции. В фойе будет расположен зимний парк с лавочками, снеговиками и заснеженными аллеями. На сцене с использованием сценических технологий, света и мультимедиа будут представлены локации: шоколадная фабрика, поликлиника, зоопарк и другие места из поэмы.

В постановке занято более 40 артистов, включая актеров театра, цирка и мюзикла, танцевальный шоу-балет, каскадеров и акробатов. В фойе гостей встретит зимний парк развлечений с интерактивными зонами, мастер-классами, анимацией и розыгрышами. На территории Петровского парка будут доступны музей и каток. Каждый зритель получит памятный подарок, в который входят специально переизданная книга Сергея Михалкова «Дядя Стёпа» и сладости.

Организатором шоу является компания «М_фабрика детского контента», основанная Анной и Надей Михалковыми. Режиссером постановки стала Наталья Шуляковская, генеральным продюсером — Екатерина Соколова, композитором — Николай Панин. Сценарий написан Александром Мышанским, Сергеем Пухляковым и Денисом Кузнецовым.

«Мы очень бережно относимся к нашему проекту. „Дядя Стёпа“ — это история, на которой выросло не одно поколение, и нам важно, чтобы она продолжала жить, объединяя родителей и детей. Каждый год мы стараемся внести в спектакль что-то новое, сохранив при этом дух оригинала и ощущение праздника, без которого невозможно представить Новый год», — поделилась Анна Михалкова.