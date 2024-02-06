Рэпер Feduk и актриса Анна Пересильд, прославившаяся ролью Айгуль в сериале «Слово пацана», исполнили музыкальные партии главных героев Ивана и Забавы в фильме «Летучий корабль». Об этом создатели фильма рассказали на пресс-конференции в ТАСС.

«За Забаву песни спела Аня Пересильд. Когда я это услышал, это невероятно совершеннейшее событие. И как это звучит в фильме!» — заявил генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

Фильм «Летучий корабль» — киноадаптация одноименного мультфильма Гарри Бардина. Картина повествует о царевне Забаве, которую намерены выдать замуж за богатого заморского наследника Поля, в то время как сама она хочет стать женой бедного, но умного Ивана.

Чтобы увезти Забаву навстречу счастью, Иван строит для нее волшебный летучий корабль. Но, чтобы завоевать невесту, герою придется побороться с Полем, использующим в свою пользу деньги, власть и черную магию.

В картине снимались Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш, Анна Уколова, Екатерина Агеева, Ксения Раппопорт и другие. Продюсером фильма выступил Алексей Учитель, а режиссером — Илья Учитель.

Фильм выйдет в российский прокат 7 марта.