Сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) модели примут участие в первом в истории конкурсе красоты среди диджитал аватаров Miss AI — цифровом эквиваленте «Мисс мира». Организатором соревнования, которое пройдет на онлайн-платформе Fanvue, выступила компания World AI Creator Awards (WAICA).

На конкурс принимаются изображения полностью сгенерированые ИИ — фотографии или видео реальных людей не допускаются. Список сервисов для создания диджитал аватаров не ограничен. Один пользователь нейросетей может подать сразу несколько заявок, если он имеет не одну виртуальную модель.

В жюри Miss AI войдут главный судья конкурса «Мисс Великобритания» Салли-Энн Фосетт, эксперт по маркетингу Эндрю Блох и создатели популярных ИИ-моделей Эмили Пеллегрини и Айтаны Лопес.

Коллегия судей будет оценивать участниц по различным критериям, таким как красота, популярность в социальных сетях и умение использовать инструменты искусственного интеллекта, предложенные их создателями. Кроме того, цифровым моделям зададут несколько вопросов, как в классическом конкурсе красоты.

Общий призовой фонд составит $20 тыс. Победительница конкурса получит $5 тыс. долларов, программу консультаций от кураторов Fanvue стоимостью $3 тыс. и PR-продвижение еще на $5 тыс. Участниц, занявших 2-е и 3-е места, ждут денежные призы в размере $5 тыс. и $3 тыс. соответственно, а также рекламные консультации и помощь с промо.

Цифровых финалисток конкурса можно будет увидеть на онлайн-церемонии награждения 10 мая 2024 года.