Фестиваль актуального российского кино «Маяк» объявил программу своего основного конкурса. В частности будет представлен фильм номинанта на премию «Оскар» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева «Кончится лето», а фильмом открытия выбрана картина-лауреат Каннского кинофестиваля «Анора» Шона Бейкера. RTVI публикует полный список картин основного конкурса.

Фильмы-участники основного конкурса:

«Агния», реж. Павла Стратулат;

«Белый пароход», реж. Инга Шепелева;

«Вечная зима», реж. Николай Ларионов;

«Джекпот», реж. Александр Хант;

«Кинопленка № 8», реж. Илья Хотиненко;

«Кончится лето», реж. Владимир Мункуев, Максим Арбугаев;

«На этой земле», реж. Рената Джало;

«Папа умер в субботу», реж. Зака Абдрахманова;

«Пепел и доломит», реж. Тома Селиванова.

Второй кинофестиваль «Маяк» пройдет с 5 по 10 октября в Геленджике. В конкурсе короткометражных лент, который пройдет впервые на фестивале, представят такие картины, как «Спасение» Никиты Добрынина, «Гимн чуме» Аката51, «6.21» Сергея Рамза и другие работы российских режиссеров.

Жюри основного конкурса возглавит кинорежиссер Жора Крыжовников (Андрей Першин). Остальной состав жюри пока неизвестен.

Впервые «Маяк» прошел в 2023 году с 5 по 9 октября в Геленджике. Жюри во главе с Игорем Толстуновым присудило гран-при «Маяка» 2033 года картине Анны Кузнецовой «Каникулы».