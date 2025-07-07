12 и 13 июля в омском Парке «На Королева» пройдет Skuratov Fest. В программе: музыкальная сцена и 26 артистов, арт-лекторий и 25 спикеров, 23 гастропроекта, 16 обжарщиков кофе, 14 арт-объединений, спортивная программа, мастер-классы, аукцион современного искусства и кофейные чемпионаты.

Для кофеманов отдельной зоной фестиваля станет чемпионат обжарщиков кофе. Здесь пройдут соревнования по каптестингу, ароматам, проведут кофейное казино и дрип баттл.

На музыкальной сцене для гостей фестиваля выступят Антоха МС, ZOLOTO, SYMBOL (Live Band), Обе Две, Пасадена, Иван Степанов, Манго Буст, Линда, Меджикул, DJ STONIK1917, LAVBLAST, ELLA, Лолита Косс. Фестиваль будут также сопровождать диджей-сеты DJ Liza Rai, Misha Mironov, Ариша, DJ Ivan Markel и Женя Бойченко.

В Омске также соберутся междисциплинарные специалисты в области искусства и культуры, кураторы, художники и искусствоведы из ведущих арт-институций России. Они обсудят, как расширяются границы взаимодействия галерей современного искусства с региональными авторами и институциями, что сегодня является антитрендом в искусстве и почему так актуален тренд на книжную форму, расскажут о современном искусстве Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Омска. Первый день Skuratov Fest завершится аукционом современного искусства «От минус ста рублей» от красноярского художника Сани Закирова, где будут распроданы работы локальных художников Омска: от признанных мэтров до начинающих.

Вместе с художницей Анжеликой Горюновой все желающие попробуют себя в рисовании с натуры. При поддержке объединения художников «Крепкий палец» пройдет занятие «Квадрат-треугольник», а художница Татьяна Киселева проведет мастер-класс по кухонной литографии.

Помимо развития творческого потенциала, все посетителя фестиваля смогут принять участие в спортивной программе: пробежаться в первый день фестиваля и продолжить пилатесом и лфк «Здоровая спина» с основательницей танцевального клуба NDC Светланой Невельской, а также растяжкой и энергичной йогой с преподавателем хатха-йоги Олей Авокиак.